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لبنان

"مصيره غامض".. صحيفة أميركية تتحدث عن وضع لبنان بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني

Lebanon 24
15-06-2026 | 11:27
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مصيره غامض.. صحيفة أميركية تتحدث عن وضع لبنان بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني
مصيره غامض.. صحيفة أميركية تتحدث عن وضع لبنان بعد الاتفاق الأميركي - الإيراني photos 0
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نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يهدف إلى إنهاء الحرب بينهما، إلا أن مصير لبنان لا يزال غامضاً.

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وبحسب التقرير، أفاد مسؤولون إيرانيون وباكستانيون بأن التفاهم يتضمن وقف القتال في لبنان، غير أن واشنطن وطهران لم تكشفا حتى الآن عن تفاصيل الاتفاق أو آليات تنفيذه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يوضح علناً ما إذا كان أي وقف لإطلاق النار سيشمل أيضاً المواجهات المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، المدعوم من إيران

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل، التي لم تكن طرفاً مباشراً في المحادثات الأميركية - الإيرانية، أظهرت خلال الأشهر الأخيرة مراراً أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأي تفاهمات يتم التوصل إليها بين واشنطن وطهران.
 
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ غاراته على لبنان رغم الإعلان عن عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا الإطار، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الاثنين، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق التي سيطرت عليها داخل الأراضي اللبنانية منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن هذه المناطق ستُخلى من سكانها وأن عمليات هدم المنازل فيها ستستمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي شنّ، الأحد، غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة اعتبرتها تهديداً بإفشال الاتفاق الأميركي - الإيراني في اللحظات الأخيرة.

ورأت أن استمرار التوتر في لبنان يعكس موقعه الحساس ضمن الصراع الإقليمي الأوسع، كما يسلّط الضوء على هشاشة اتفاقات وقف إطلاق النار التي أُعلنت في الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، شكّل الملف اللبناني طوال أسابيع إحدى القضايا الأساسية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إطار أوسع للسلام.

وأضافت أن طهران تمسكت بضرورة أن يشمل أي اتفاق مع واشنطن الحرب الدائرة في لبنان، فيما سعت إسرائيل إلى فصل الساحتين اللبنانية والإيرانية عن بعضهما البعض.

وبحسب التقرير، اندلعت المواجهات في لبنان مجدداً بعد إطلاق "حزب الله" النار على إسرائيل دعماً لإيران، عقب أيام من بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أواخر شباط الماضي.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر على مواصلة الحملة العسكرية ضد الحزب في لبنان، رافضاً ربطها بمسار المفاوضات مع طهران.

واعتبرت الصحيفة أن نجاح هذا التوجه أو فشله سيعتمد إلى حد كبير على مدى استعداد الولايات المتحدة وإيران للضغط من أجل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، أفادت الصحيفة بأن القوات الإسرائيلية واصلت، الاثنين، استهداف مواقع تابعة لـ"حزب الله" وتنفيذ عمليات هدم في جنوب لبنان، وإن كانت الضربات أقل حدة مقارنة بالأيام الأولى للحرب.

كما واصلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التحليق فوق العاصمة بيروت.

وفي ظل هذه الأوضاع، حذر مسؤولون لبنانيون وقيادات في "حزب الله" النازحين من التسرع في العودة إلى مناطقهم الجنوبية.
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