بسبب لبنان.. توتر بين نتنياهو ونائب ترامب وهذا ما تخطّط له إسرائيل

نشرت القناة 13 الإسرائيلية تقريراً كشفت فيه عن حالة من الغضب والذهول داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق إطار، وسط مخاوف إسرائيلية من تداعياته على الحرب وأمن المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بالملف اللبناني.
وبحسب التقرير، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق يمثل "ضربة قاسية" لإسرائيل، مشيرين إلى أن أهداف الحرب الأساسية لم تتحقق، سواء لجهة بقاء النظام الإيراني
أو استمرار تقدم برنامجي الصواريخ والنووي الإيراني.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي وصفه الاتفاق بأنه "مروع بالنسبة لنا"، في ظل قناعة سادت سابقاً في تل أبيب
بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية
لن تصل إلى مرحلة التوقيع.
وأشار التقرير إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم ستُعقد يوم الجمعة المقبل في جنيف، بعدما تم الاتفاق على استكمال الإجراءات النهائية بين الجانبين.
وفي موازاة ذلك، كشفت القناة عن اتصال هاتفي متوتر جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، تناول الوجود العسكري الإسرائيلي
في لبنان
.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى خلال الاتصال التطرق إلى تفاصيل الاتفاق مع إيران
، حيث أكد أحد المسؤولين أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب، لكن أي نشاط عسكري سيخضع من الآن فصاعداً للمراجعة والتدقيق".
وذكرت القناة أن مسؤولاً أميركياً أكد أن الاتفاق لا يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من جنوب لبنان
، مع احتفاظ إسرائيل
بما وصفه "حق الدفاع عن النفس" في مواجهة حزب الله
.