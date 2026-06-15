بسبب لبنان.. توتر بين نتنياهو ونائب ترامب وهذا ما تخطّط له إسرائيل

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وبحسب التقرير، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق يمثل "ضربة قاسية" لإسرائيل، مشيرين إلى أن أهداف الحرب الأساسية لم تتحقق، سواء لجهة بقاء النظام أو استمرار تقدم برنامجي الصواريخ والنووي الإيراني.ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي وصفه الاتفاق بأنه "مروع بالنسبة لنا"، في ظل قناعة سادت سابقاً في بأن المفاوضات الأميركية - لن تصل إلى مرحلة التوقيع.وأشار التقرير إلى أن مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم ستُعقد يوم الجمعة المقبل في جنيف، بعدما تم الاتفاق على استكمال الإجراءات النهائية بين الجانبين.وفي موازاة ذلك، كشفت القناة عن اتصال هاتفي متوتر جرى بين بنيامين نتنياهو ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، تناول الوجود العسكري في .ووفق مصادر مطلعة، فقد جرى خلال الاتصال التطرق إلى تفاصيل الاتفاق مع ، حيث أكد أحد المسؤولين أن "الجيش الإسرائيلي لن ينسحب، لكن أي نشاط عسكري سيخضع من الآن فصاعداً للمراجعة والتدقيق".وذكرت القناة أن مسؤولاً أميركياً أكد أن الاتفاق لا يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من ، مع احتفاظ بما وصفه "حق الدفاع عن النفس" في مواجهة .