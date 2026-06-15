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لبنان

بشأن قواتها في لبنان.. ماذا قررت إسرائيل؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-06-2026 | 15:09
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بشأن قواتها في لبنان.. ماذا قررت إسرائيل؟
بشأن قواتها في لبنان.. ماذا قررت إسرائيل؟ photos 0
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قالت القناة الـ"12" إنَّ الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال إجراء تغييرات في انتشار قواته بجنوب لبنان، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، في وقت لا تزال فيه القوات الإسرائيلية تواصل نشاطها داخل ما يُعرف بـ"المنطقة العازلة" على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل.
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وفي تقرير ترجمهُ "لبنان24"، قالت القناة إن النشاط العسكري الإسرائيلي داخل نطاق "الخط الأصفر"، وهي منطقة عازلة أنشأها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، لم يشهد أي تغيير حتى الآن، فيما سُجل تراجع في حجم العمليات الهجومية خارج نطاق الخط المذكور.

وأكدت مصادر عسكرية أن القوات تواصل تدمير ما تصفه بـ"البنى التحتية التابعة لحزب الله" وإزالة التهديدات المباشرة طالما أن المستوى السياسي يسمح بذلك، مشيرة إلى أن الجيش يستعد للبقاء في المنطقة لمدة لا تقل عن 60 يوماً مع الاستعداد لأي قرارات سياسية جديدة.

وفيما تحدثت تقارير من جنوب لبنان عن بدء تحرك دبابات باتجاه الحدود، بما قد يُفسر على أنه بداية انسحاب من بعض المناطق، شدد الجيش الإسرائيلي على أن قواته لم تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها حالياً. في الوقت نفسه، أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي توجيهات بمواصلة الإمساك بالمنطقة العازلة والحفاظ على التفوق الجوي، فيما أكدت مصادر عسكرية عدم حدوث أي تغيير في انتشار القوات داخل نطاق الخط الأصفر.

في غضون ذلك، نقل تقرير القناة الـ"12" عن مصدر عسكري قوله: "حتى الآن لم نتلق أي تعليمات جديدة، لكن لا أحد ينوي خوض مغامرات خلال الأيام القليلة المقبلة.. الجنود والقادة الميدانيين ما زالوا يواجهون تساؤلات بشأن المرحلة المقبلة في ظل ضبابية المشهد".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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