وزير الإعلام استنكر استهدافه.. شاهدوا لحظة استهداف صحافي في الجنوب

حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف الجيش للصحافي هادي حطيط في بلدة كفرتبنيت - ، وذلك من خلال إلقاء قذيفة في محيط المكان الذي تمركز فيه لنقل عودة إلى الجنوب، اليوم الإثنين.

وأظهر الفيديو لحظة حصول الاستهداف، حيث سقط حطيط أرضاً طالباً المُساعدة، وذلك قبيل حضور فرق الإسعاف إلى المكان حيثُ تم نقلهُ إلى مستشفى النجدة الشعبية لتلقي العلاج.

بدوره، استنكر وزير الإعلام بول مرقص بـ"أشدّ المعاني والعبارات" استهداف المراسل الصحافي هادي حطيط أثناء تأديته واجبه المهني في بلدة كفرتبنيت جنوب ، بقذيفة أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابته، واتّصل به مطمئناً ومتمنياً له الشفاء العاجل.





وأكد الوزير مرقص أن "الاعتداءات على الصحافيين جريمة موصوفة وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما لاتفاقات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977، فضلاً عن أبسط قواعد الحرب التي أصبحت أحكامها ملزمة للبشرية جمعاء، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف".





وأضاف: "أن هذا الاعتداء يأتي في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لترسيخ وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه أخيراً من الأميركية وإيران، وبأن استمرار الاعتداءات على الأراضي واستهداف الإعلاميين أمر مرفوض ومناقض للمساعي الرامية إلى إحلال الاستقرار في المنطقة"، كاشفاً عن ترقّب وصول بعثة تقصّي الحقائق للمفوّضية السامية لحقوق الانسان في غضون ايام الى لبنان للمكوث أسابيع عدّة في تسجيل الانتهاكات الاسرائيلية التي سنضمّنها الاعتداء على حطيط وسائر والجرحى من المدنيين والطواقم الصحافية والإسعافية في إطار ملف متكامل أصبح في عهدة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.





وجدد الوزير مرقص "مناشدته وسائر المنظمات المعنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان التحرّك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".