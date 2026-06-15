هذا ما يحضّره الوفد اللبناني لاجتماع واشنطن؟

كتبت بولا مراد في" الديار": يترقب لبنان
الرسمي بكثير من الحذر انعكاسات الاتفاق الأميركي- الايراني عليه خاصة في ظل الغموض المحيط حتى الساعة ببنوده كما بعد خروج المسؤولين الاسرائيليين ليعلنوا عدم نيتهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص لبنان.
وبحسب مصادر رسمية مطلعة، فإن الدولة اللبنانية
ما زالت متمسكة بمبدأ «فصل المسارات»، رافضة ربط الملف اللبناني بأي ترتيبات أو تفاهمات إقليمية أخرى، ومصرة على التعامل مع الوضع في الجنوب انطلاقاً من المصالح اللبنانية
والقرارات الدولية ذات الصلة، بعيداً عن أي مقايضات مرتبطة بملفات المنطقة.
وتشير المصادر إلى أن بيروت
تنتظر حتى الساعة اتضاح الصورة بشأن انعكاسات الاتفاق الأميركي - الإيراني
على الواقع الميداني اللبناني، خصوصاً في ظل المواقف الإسرائيلية
التي تتحدث عن رفض التجاوب مع البند المتعلق بلبنان في الاتفاق، وتؤكد استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي
في مواجهة ما تعتبره تهديدات أمنية على الحدود الشمالية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتجه الوفد اللبناني إلى واشنطن
وهو يدرك أن أي تفاهمات إقليمية لن تكون كافية ما لم تقترن بخطوات عملية على الأرض. لذلك سيجدد المسؤولون اللبنانيون
مطالبتهم الولايات المتحدة
بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل
لوقف الخروقات والاعتداءات المتواصلة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة ودائمة.