تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا ما يحضّره الوفد اللبناني لاجتماع واشنطن؟

Lebanon 24
15-06-2026 | 22:49
A-
A+
هذا ما يحضّره الوفد اللبناني لاجتماع واشنطن؟
هذا ما يحضّره الوفد اللبناني لاجتماع واشنطن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت بولا مراد في" الديار": يترقب لبنان الرسمي بكثير من الحذر انعكاسات الاتفاق الأميركي- الايراني عليه خاصة في ظل الغموض المحيط حتى الساعة ببنوده كما بعد خروج المسؤولين الاسرائيليين ليعلنوا عدم نيتهم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص لبنان.
Advertisement
وبحسب مصادر رسمية مطلعة، فإن الدولة اللبنانية ما زالت متمسكة بمبدأ «فصل المسارات»، رافضة ربط الملف اللبناني بأي ترتيبات أو تفاهمات إقليمية أخرى، ومصرة على التعامل مع الوضع في الجنوب انطلاقاً من المصالح اللبنانية والقرارات الدولية ذات الصلة، بعيداً عن أي مقايضات مرتبطة بملفات المنطقة.
وتشير المصادر إلى أن بيروت تنتظر حتى الساعة اتضاح الصورة بشأن انعكاسات الاتفاق الأميركي - الإيراني على الواقع الميداني اللبناني، خصوصاً في ظل المواقف الإسرائيلية التي تتحدث عن رفض التجاوب مع البند المتعلق بلبنان في الاتفاق، وتؤكد استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في مواجهة ما تعتبره تهديدات أمنية على الحدود الشمالية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتجه الوفد اللبناني إلى واشنطن وهو يدرك أن أي تفاهمات إقليمية لن تكون كافية ما لم تقترن بخطوات عملية على الأرض. لذلك سيجدد المسؤولون اللبنانيون
مطالبتهم الولايات المتحدة بممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لوقف الخروقات والاعتداءات المتواصلة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة ودائمة.  
مواضيع ذات صلة
معلومات صحفية: الوفد العسكري اللبناني اتّصل بالرئيس عون في فترة الاستراحة ووضعه في أجواء اجتماع البنتاغون
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الوفد اللبناني الى اجتماعات البنتاغون قيد التشكيل و"إعلان نيات" مرتقب برعاية أميركية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما يحضّره وزير العدل عن "الحرس الثوري"
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام ترامب يكشف ما تحضّره واشنطن للبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الإيراني

إسرائيل

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-06-16
Lebanon24
03:00 | 2026-06-16
Lebanon24
02:45 | 2026-06-16
Lebanon24
02:33 | 2026-06-16
Lebanon24
02:30 | 2026-06-16
Lebanon24
02:15 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24