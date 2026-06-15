الجميّل يلمّح إلى صيغة جبهوية فهل ولادتها ممكنة؟

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كتب وجدي العريضي في" النهار": في خضم الحرب التي يشهدها بعد تفرد " " في "إسناد "، وما آلت إليه الأوضاع من احتلال جزء كبير من الجنوب إلى مواصلة الحرب، هل من جبهة سياسية قد تولد؟ وهل ثمة اتصالات لمواجهة ما يجري ودعم رئيسي الجمهورية والحكومة؟سبق لرئيس حزب النائب سامي الجميل أن لمّح إلى اتصالات بأفرقاء كثر لهذه الغاية، ولكن ليس محسوماً أن توافقاً حصل على ولادة حركة سياسية أو صيغة تجمع كل الأحزاب والقوى السياسية والوسطية، للتلاقي على دعم الدولة ومؤسساتها ومواجهة النفوذ ، وإن كانت هناك تباينات حتى من الأفرقاء الذين انضووا في إطار 14 آذار.مصدر بارز في الكتائب يقول لـ"النهار": " لم يترك مناسبة إلا طرح فيها التواصل والتلاقي وبناء الدولة والالتفاف حول المؤسسات السياسية والأمنية، وكانت طروحاته تقابل بالرفض من حزب الله، والجميع يتذكر كلمته الشهيرة في المجلس، إذ لو سمعوا جيداً لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، عندما قال: تعالوا نلتقي معاً على مصلحة البلد، وأنتم شركاء في هذا الوطن".أما بالنسبة إلى السياسية، فلا تخفي المصادر أن هناك اتصالات جرت على أعلى المستويات قام بها رئيس الحزب مع كثير من الأطراف اللبنانيين من أجل التوصل إلى لقاء سياسي، لكن الظروف قد تكون حالت دون نجاحها، بفعل الحرب الدائمة والتطورات المتسارعة. من تكون الجبهة في حال تشكيلها؟ وهل هي من نواة 14 آذار؟ تجيب المصادر بأن "التشاور مع جميع القوى السياسية، وما من فيتو على أي طرف في هذه الظروف الاستثنائية، والاتصالات مستمرة لبلوغ النتائج المتوخاة، إذ لا بد من أن يكون ثمة فريق سياسي متماسك ومتجانس على أسس ومبادئ وطنية تحفظ البلد في ظل ما يتعرض له من تدخلات، لا سيما استمرار حروب الآخرين على أرضنا. المطلوب قرار سياسي موحد من قوى لها دورها ووزنها، تجتمع على كلمة سواء في هذا الإطار".