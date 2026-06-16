تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ترقّب لبناني للترجمة العملية للاتفاق الاميركي- الإيراني.. بري: لتكن الأقضية بدل "المناطق التجريبية"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-06-2026 | 01:00
A-
A+
ترقّب لبناني للترجمة العملية للاتفاق الاميركي- الإيراني.. بري: لتكن الأقضية بدل المناطق التجريبية
ترقّب لبناني للترجمة العملية للاتفاق الاميركي- الإيراني.. بري: لتكن الأقضية بدل المناطق التجريبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يترقب لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الاميركية وايران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان، بالتوازي مع الاستعدادات للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية برعاية اميركية  ايام 22 و23 و24 حزيران الحالي في واشنطن.
Advertisement
وبحسب المعطيات، من المتوقع أن يعيد الوفد الاسرائيلي طرح فكرته السابقة القائمة على إنشاء "مناطق تجريبية"، ترتكز على قيام الدولة بنزع سلاح "حزب الله"، على أن تُوثَّق هذه الخطوة عبر لجنة ثلاثية لبنانية- إسرائيلية- أميركية ، يليها انسحاب إسرائيلي من تلك المناطق.
وقد أبلغت قيادة الجيش السلطة السياسية رفضها لهذا الطرح، مشددة على أن المؤسسة العسكرية لن تنخرط في أي تنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، وأن المطلوب هو إعادة تفعيل لجنة آلية المراقبة ("الميكانيزم") حصراً، مع التأكيد في الوقت نفسه أن الجيش مستعد لضمان أمن المنطقة وخلوّها من السلاح بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.
وأكد مصدر رسمي "أن لبنان يرحب بهذا الاتفاق، وأن سياسة البلد تقوم على خفض النزاعات، أما القول إن الاتفاق أتى على حساب الدولة اللبنانية فلا أساس له من الصحة. فعلينا الاطلاع على الاتفاق وتفنيد بنوده، ومن يفاوض عن لبنان هو دولته. أما الاتفاق فنصّ فقط على وقف إطلاق النار، ولم يستطع الإيراني ضمان الانسحاب من الجنوب، وبالتالي ستفاوض الدولة في واشنطن على الانسحاب الإسرائيلي، ونشر الجيش، وعودة الأسرى والنازحين، وتثبيت وقف إطلاق النار، وليس الإيراني من سيجلس على طاولة المفاوضات. وشدد المصدر على ضرورة النظر إلى السلوك الإسرائيلي، فإذا استمر في غاراته، يكون الكلام الإيراني حبرًا على ورق.
وقال مصدر وزاري "إن إلزام إسرائيل بوقف النار من شأنه أن يرفع الضغط بالنار الذي تمارسه على لبنان"، وقال" إن رفعه يجب أن يتلازم بإدراج سحب السلاح ضمن الترتيبات الأمنية، لأنها ليست في وارد الانسحاب بلا أي مقابل في ظل الإبقاء على سلاحه بدلاً من وضعه بعهدة الدولة لطمأنتها على أمن مستوطناتها الواقعة في شمال فلسطين المحتلة قبالة الحدود اللبنانية".
في هذا الوقت عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ارتياحه الشديد إلى إبرام مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، مشيراً إلى أن لبنان مذكور فيها أكثر من مرّة، سواء لناحية شموله بمظلة إنهاء الحرب، أو لناحية وجوب الانسحاب الإسرائيلي منه، "الأمر الذي يثبت صحة خياري منذ البداية بالرهان على مسار إسلام آباد من دون أن يتعارض ذلك مع سيادة لبنان". 
ويلفت بري إلى أن مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية تحقق مصلحة الجميع ومن ضمنهم لبنان، مشيراً إلى أن ما حصل إنجاز مهم جداً "والبعض لم يكن يتوقع أن نصل إلى هذا اليوم".
ويرجّح بري أن يصمد وقف إطلاق النار الشامل في لبنان إلى حد كبير، مشدداً على أن تل أبيب لا تحظى بموجب مذكرة التفاهم بحرية الحركة، "والمهم الآن هو العمل على ضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان"، موضحاً أن هذا الأمر سيندرج ضمن فترة الـ 60 يوماً من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، "لكن ليس معنى ذلك أن لا يشتغل أصحاب الشأن عندنا على هذه المسألة أيضاً".
وعمّا إذا كان طرح المناطق التجريبية قابلاً للتطبيق، يؤكد بري أن لبنان موزّع إلى مجموعة أقضية وليس إلى مناطق تجريبية، "ولذا المطلوب الانسحاب الإسرائيلي سريعاً من الأقضية التي يحتلها في الجنوب، وبالتالي لا مكان في قاموسي للمناطق التجريبية التي مؤداها أن الانسحاب سيستغرق سنتين ربما".
وعندما يُسأل بري عمّا يضمن أن يكون مصير الشق اللبناني في هذا التفاهم مختلفاً عن مصير اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 الذي انتهكه العدو الإسرائيلي، يجيب: "هذه المرة ترامب شخصياً أخذ الأمر على عاتقه، وإيران موجودة بكل ثقلها ورقابتها. نحن أمام اتفاق كبير أوسع من لبنان".
وحضر لبنان في لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية.
ونُقل عن الرئيس ترامب تأكيده "ضرورة ايجاد حل للوضع في لبنان، ويجب علينا ان نتباحث مع حزب الله"، واكد "ان الوضع في لبنان يجب ان ينتهي قريباً.."
وعلم ان فرنسا عينت السفير باتريك دوريل سفيراً معتمداً لها في لبنان اعتباراً من أيلول المقبل خلفاً للسفير الحالي هيرفي ماغرو بعد انتهاء مهامه الديبلوماسية في بيروت.
وينتظر دوريل من الخارجية اللبنانية تعيين موعد له في بيروت لتقديم أوراق اعتماده رسمياً في لبنان.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بري: لتكن الأقضية بدل المناطق التجريبية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لبناني لتداعيات "التفاهم الاميركي- الايراني "وسط تصعيد اسرائيلي واسع
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توضيحات اميركية بشأن" المناطق التجريبية"وبري يؤكد شروطه: وقف نار شامل وانسحاب متزامن
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تكون "المناطق التجريبية" مفتاح التسوية أم عقدة جديدة ؟
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 10:22:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

نبيه بري

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-06-16
Lebanon24
03:00 | 2026-06-16
Lebanon24
02:45 | 2026-06-16
Lebanon24
02:33 | 2026-06-16
Lebanon24
02:30 | 2026-06-16
Lebanon24
02:15 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24