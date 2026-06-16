فرصة لحل الخلافات

تعتبر أوساط سياسية أن الاتصال الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي برئيس الجمهورية جوزيف
عون "قد يحمل أبعاداً تتجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد، ويشكل مدخلاً لإعادة تحسين العلاقات الرسمية بين بيروت
وطهران بعد مرحلة من البرودة والحذر المتبادل".
وترى هذه الأوساط "أن توقيت التواصل ليس منفصلاً عن التحولات الإقليمية والدولية الجارية، ولا سيما المؤشرات المتزايدة حول وجود رغبة أميركية في إعادة ترتيب بعض ملفات المنطقة عبر مقاربات أقل تصادمية وأكثر انفتاحاً على التفاهمات".
وبحسب القراءة نفسها، فإن "أي إعادة تنظيم للعلاقة اللبنانية
ـ الإيرانية
ستبقى مرتبطة بسقف التوازنات الداخلية اللبنانية ومسار التفاهمات الدولية المقبلة".