تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ما بين الانتصار والهزيمة… قراءة في نتائج المواجهة الأميركية – الإيرانية

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
16-06-2026 | 04:00
A-
A+
ما بين الانتصار والهزيمة… قراءة في نتائج المواجهة الأميركية – الإيرانية
ما بين الانتصار والهزيمة… قراءة في نتائج المواجهة الأميركية – الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ إعلان التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أمس، بعد أسابيع من المواجهة العسكرية والتصعيد المتبادل الذي كاد يدفع المنطقة إلى حرب مفتوحة، لم يهدأ الجدل حول كيفية قراءة ما انتهت إليه تلك المواجهة. فبين من ينظر إلى النتائج من زاوية الأهداف الاستراتيجية التي دخلت بها الأطراف الحرب، ومن يقاربها من زاوية الوقائع التي فرضتها المعركة على الأرض وما نتج عنها من معادلات جديدة، تتباين الاستنتاجات إلى حد التناقض.
Advertisement

وفيما يرى البعض أن أياً من الأطراف لم يحقق الأهداف الكبرى التي أعلنها قبل اندلاع الحرب، يعتبر آخرون أن مجرد فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في فرض تلك الأهداف، رغم الفارق الهائل في القدرات العسكرية، يكفي للحديث عن تحول استراتيجي لا يمكن تجاهله. ومن هنا، لا يبدو الخلاف قائماً حول ما جرى فحسب، بل حول المعيار نفسه الذي يُقاس على أساسه النصر والهزيمة.

تنطلق إحدى المقاربات من فكرة أن نتائج الحروب لا تُقاس بحجم الخسائر أو بمشاهد الدمار، بل بمدى نجاح الأطراف في تحقيق الأهداف التي أعلنتها قبل اندلاعها. وبحسب مصادر دبلوماسية مطّلعة، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تتمكنا من فرض الشروط التي رفعت سقفها منذ البداية، سواء في ما يتعلق بإنهاء التخصيب النووي الإيراني أو تحجيم القدرات الصاروخية أو إعادة رسم شبكة علاقات طهران الإقليمية. وفي المقابل، لم تتمكن إيران بدورها من تحقيق أهداف استراتيجية لطالما اعتبرتها جزءاً من مشروعها الإقليمي، وفي مقدمتها تقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة أو فرض تغيير جذري في التوازنات القائمة. لذلك، ترى المصادر أن ما انتهت إليه الحرب لا يسمح بالحديث عن منتصر واضح بقدر ما يعكس فشل جميع الأطراف في ترجمة أهدافها الكبرى إلى وقائع سياسية نهائية.

في المقابل، تنطلق مصادر عسكرية من معيار مختلف تماماً. فالحكم على نتائج المواجهة لا يبدأ من سقف الطموحات الإيرانية، بل من حجم الأهداف التي أعلنتها واشنطن و"تل أبيب" قبل الحرب والإمكانات الهائلة التي امتلكتاها لتحقيقها. فحين تدخل قوة عظمى مدعومة بدولة نووية الحرب تحت عناوين إسقاط النظام أو إنهاء البرنامج النووي أو شل القدرات الصاروخية، ثم تنتهي المواجهة من دون تحقيق تلك الأهداف، يصبح من الصعب، وفق المصادر، تجاهل ما يعتبرونه فشلاً استراتيجياً. ويزداد هذا الاستنتاج حضوراً مع قدرة إيران على الحفاظ على تماسكها الداخلي والاستمرار في الرد طوال فترة المواجهة، ومنع خصومها من فرض الاستسلام أو تغيير قواعد اللعبة بالشكل الذي سعوا إليه.

وبين القراءتين، يبرز اتجاه ثالث يحاول الفصل بين مفهومي الصمود والنصر. فالصمود بوجه هجوم واسع النطاق ومنع الخصم من تحقيق أهدافه قد يشكل إنجازاً بحد ذاته، لكنه لا يعني بالضرورة تحقيق النصر بمفهومه السياسي والاستراتيجي الكامل. ذلك لأن الحروب الكبرى لا تُحسم دائماً في الميدان، بل في قدرتها على إنتاج واقع جديد يختلف عمّا كان قائماً قبلها. ومن هذا المنطلق، ترى مصادر متابعة أن الحكم النهائي على نتائج المواجهة لا يزال سابقاً لأوانه، وأن ما جرى قد يكون محطة ضمن صراع أطول لم تستقر نتائجه بعد.

في المحصلة، مهما اختلفت المقاربات، يبقى الثابت أن التفاهم الذي أوقف المواجهة، وضع حداً لمسار كان ينذر بانفجار إقليمي واسع، وأعاد الجميع إلى طاولة الحسابات السياسية بعد أسابيع من الرهان على الحسم العسكري. أما سؤال المنتصر والمهزوم، فسيبقى مفتوحاً ما دامت نتائج الحرب لم تتحول بعد إلى وقائع نهائية ومستقرة. فبعض الحروب تنتهي بتوقيع اتفاق، لكن معارك تفسير النتائج تبدأ بعد ذلك، وقد تستمر سنوات قبل أن يحسمها التاريخ.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في قراءة اميركية: هدنة أم فرصة؟
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد جنوباً وسط اشتعال المواجهة الأميركية الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
المرشد الأعلى مجتبى خامنئي في بيان عبر تيليغرام: البحرية الإيرانية مستعدة لهزيمة الأعداء
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
التقلبات في الأسواق المالية ليست خطراً.. قراءة دقيقة لمحلل وهذا ما قاله عن لبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 12:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

إيران على

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:40 | 2026-06-16
Lebanon24
05:28 | 2026-06-16
Lebanon24
05:14 | 2026-06-16
Lebanon24
05:00 | 2026-06-16
Lebanon24
04:53 | 2026-06-16
Lebanon24
04:30 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24