بالجرم المشهود.. مروّج مخدّرات في الفنار في قبضة شعبة المعلومات

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق المتن.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته ويدعى:م. ز. (مواليد عام 1987، لبناني)بتاريخ 04-06-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية نوع “جي آر” لون أسود تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على:/7/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيفكيس بداخله مادة الماريجوانا/16/ كيسًا بداخلهم مادة الباز/6/ طبات بداخلها مادة الباز/3/ طبات بداخلها مادة الكوكايين/3/ طبات مدوّن عليها “A” بداخلها مادة الكوكايينمظروفين يحتويان على حبوب الكبتاغون، بوزن يقارب 18 غرامًا.مسدس حربي مع ممشط و/10/ طلقات صالحة للاستعمال، هاتف خلوي ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة المختص.