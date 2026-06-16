حسن عز الدين: إيران باتت اليوم دولة كبرى في المنطقة

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عا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين السلطة في إلى أن "تعود عن خياراتها الوهمية بأن أميركا ستساعد لبنان وستضغط على العدو، فيما تبيّن أن الضغط الحقيقي على العدو كان من خلال محادثات "إسلام آباد"، بحيث بدأ العمل بوقف إطلاق النار بالرغم من بعض التفلّت في بعض الأماكن، كما ندعوها إلى أن تعود إلى أهلها وإلى خيارات شعبها التي ثبتت وصمدت في الميدان وتمكنت من أن تجبر هذا العدو على عدم الاستقرار، والبقاء قلقًا ومضطربًا، والتي ستجبره أيضاً على الانسحاب من أرضنا التي يحتلها، وكذلك أن تعود السلطة لتصويب وتصحيح مسارها السياسي وعلاقتها بشريحة كبيرة من شعبها، وإلى خيار التفاهم الوطني الداخلي بين مكونات هذا البلد الذي يشكل الضامن لاستقرار الأمن والسلم الأهلي".كلام عز الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " لشهيده حسن حسان فواز في حسينية البرجاوي في بئر حسن، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل ، وجمع من الأهالي.ولفت إلى أن "هناك ثلاث أمور يمكن استخلاصها من نتائج وتداعيات العدوان الأميركي-الصهيوني على ومفاوضات إسلام آباد، وهي، أولاً أن إيران حققت انتصارا إستراتيجياً واضحاً نتيجة صمودها والتفاف شعبها وتوحده حول قيادته، ما أدى إلى فشل أهداف العدو في إخضاع إيران للهيمنة، والتسلط الأمريكي وإسقاط النظام والقضاء على القدرات الصاروخية، وباتت اليوم دولة إقليمية كبرى ترسم مع دول المنطقة وشعوبها مستقبل النظام الإقليمي الجديد".وأضاف: "أما الأمر الثاني فيكمُن بأن الخاسر الأكبر هو " " الذي كان يحلم ومن معه أن يرسم هذه المنطقة على الطريقة التي يريد، فإذا به يتقوقع ولا يعرف كيف يخرج من مآزقه السياسية والاقتصادية ومن الهزيمة المدوية التي تواجهه اليوم، وأما الأمر الثالث فيظهر أن الفاشل الأكبر هو " "، الذي لم يحقق أي من الشعارات التي أطلقها، لا سيما بما يتعلق بمضيق هرمز الذي كان مفتوحاً قبل الحرب، وعاد اليوم إلى سابق عهده".