الحريري بحثت أوضاع صيدا وجوارها بعد الحرب مع المرجعيات الأمنية والروحية

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جالت نائبة رئيس " " بهية ، على المرجعيات الأمنية والإدارية والروحية في مدينة ؛ حيث التقت كلاً من: رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خالد منصور، ومحافظ الجنوب منصور ضو، ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، ومفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران، ومتروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد.ورافق الحريري في جولتها منسق " " في الجنوب مازن حشيشو ومستشارها مازن صباغ؛ حيث جرى استعراض التحديات التي واجهتها صيدا وجوارها جراء تداعيات الحرب وما خلفته من دمار ونزوح. وشهدت اللقاءات تنويهاً بالنموذج المشرف الذي قدمته المدينة في احتضان والتكامل بين مكوناتها والجهات الرسمية والأمنية، مع التأكيد على حماية السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.وتطرقت النقاشات إلى الأجواء الإيجابية لتثبيت وقف إطلاق النار، وسط تطلعات بمرحلة استقرار دائم واستعادة الأراضي المحتلة وعودة النازحين الآمنة. من جهتها، شددت أن حماية السلم الأهلي واجب وطني، وأن تحصين المجتمع من الفتن يتطلب لغة الحوار وتغليب المصلحة العامة. كما نوهت بقرار قيادتي "حركة أمل" و" " بعدم إقامة مجالس عاشوراء هذا العام في صيدا وجوارها مراعاةً لدقة الظروف الراهنة، واصفةً الموقف بأنه ينم عن مسؤولية عالية.