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لبنان

الحريري بحثت أوضاع صيدا وجوارها بعد الحرب مع المرجعيات الأمنية والروحية

Lebanon 24
16-06-2026 | 07:08
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الحريري بحثت أوضاع صيدا وجوارها بعد الحرب مع المرجعيات الأمنية والروحية
الحريري بحثت أوضاع صيدا وجوارها بعد الحرب مع المرجعيات الأمنية والروحية photos 0
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جالت نائبة رئيس "تيار المستقبل" بهية الحريري، على المرجعيات الأمنية والإدارية والروحية في مدينة صيدا؛ حيث التقت كلاً من: رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خالد منصور، ومحافظ الجنوب منصور ضو، ومفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، ومفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران، ومتروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد.
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ورافق الحريري في جولتها منسق "التيار" في الجنوب مازن حشيشو ومستشارها مازن صباغ؛ حيث جرى استعراض التحديات التي واجهتها صيدا وجوارها جراء تداعيات الحرب الإسرائيلية وما خلفته من دمار ونزوح. وشهدت اللقاءات تنويهاً بالنموذج المشرف الذي قدمته المدينة في احتضان النازحين والتكامل بين مكوناتها والجهات الرسمية والأمنية، مع التأكيد على حماية السلم الأهلي والعيش الواحد والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

وتطرقت النقاشات إلى الأجواء الإيجابية لتثبيت وقف إطلاق النار، وسط تطلعات بمرحلة استقرار دائم واستعادة الأراضي المحتلة وعودة النازحين الآمنة. من جهتها، شددت الحريري على أن حماية السلم الأهلي واجب وطني، وأن تحصين المجتمع من الفتن يتطلب لغة الحوار وتغليب المصلحة العامة. كما نوهت بقرار قيادتي "حركة أمل" و"حزب الله" بعدم إقامة مجالس عاشوراء هذا العام في صيدا وجوارها مراعاةً لدقة الظروف الراهنة، واصفةً الموقف بأنه ينم عن مسؤولية عالية.
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