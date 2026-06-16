تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أنصتوا لأنين الجنوب.. الكلمات الكبيرة إهانة للألم

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
16-06-2026 | 09:30
A-
A+
أنصتوا لأنين الجنوب.. الكلمات الكبيرة إهانة للألم
أنصتوا لأنين الجنوب.. الكلمات الكبيرة إهانة للألم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مَنْ يملك اليوم ترف الكلام؟ مَنْ يجرؤ على اعتلاء المنابر ليقذف في وجوهنا شعاراتٍ باردة، بينما الجنوب يُقشَّر عن عظمه، وينزف إنساناً، وتاريخاً، وأعماراً؟
 
حين تطأ قدمك أرض الجنوب هذه الأيام، تسقط الحسابات كلها، وتتوارى الخلافات خجلاً؛ يكفيك أن تنظر إلى التلال لتدرك أن المعركة هنا لم تكن مجرد جبهات وتوازنات، بل كانت محاولة لاقتلاع الوجود من عروقه.
Advertisement
 
العدو الذي نواجهه لم يكتفِ بهدم السقوف فوق رؤوس أصحابها، بل مارس جشعاً يندى له جبين الإنسانية؛ سرق شجر الزيتون المعمر الذي شهد على طفولة أجدادنا، وفكك حديد الأنقاض الذي كان يوماً عصب البيوت ليبيعه ويتربح منه، في محاولة بائسة لفكفكة هويتنا قطعةً قطعة، وتحويل ذكرياتنا إلى غنائم خاوية.
 
ما رأيناه لا يمكن لعينٍ أن تنساه، ولا لقلبٍ أن يحتمل وطأته دون أن ينفطر. رأينا النبطية.. مدينتنا التراثية العريقة، "أم العلماء والمفكرين والأدباء"، التي طالما صدّرت الفكر والنور إلى العالم، وقد غدت حجارةً مبعثرة على الأرض.
 
حي السراي التاريخي، ذلك الشاهد الحي على هويتنا وعراقتنا، بذات الحجر النبطاني القديم الذي يحمل أنفاس الأجداد وبصماتهم، دُمّر بالكامل. سقط الحجر التاريخي الذي قاوم العقود، وانمحت زوايا كانت تضج بنقاشات الأدباء وشعر المفكرين، لتتحول الحاضرة الثقافية إلى ركام يشكو غدر الزمن وجور الحرب.
 
دعونا نبكي، دعونا نعيش إنسانيتنا المذبوحة من الوريد إلى الوريد.
 
الإنسان ليس قالباً حديدياً يُصبُّ فيه الموقف السياسي، الإنسان هو "رائحة العائلة" العالقة بين ثنايا الحجر الصامد، هو ضحكات الأولاد التي تتردد أصداؤها تحت الردم، وحكايات الأجداد في الأماسي الدافئة. وحين يأتي من يقبع هذا التاريخ ويهدم البيت، فمن الحق الإنساني البسيط، والبديهي، والفطري أن يصرخ المرء وجعاً، وأن يتهاوى باكياً دون أن يُطلب منه تجميل المأساة، أو قولبة حزنه ليتناسب مع قياس الشاشات والبيانات.
 
أي وجع هذا الذي يحتمله قلب؟ المأساة تجاوزت حدود الوصف الصحافي، والوجع ينكأ أرواحنا لأن الجرح ما زال مفتوحاً على المجهول، بلا سقف وبلا أفق.
أحباؤنا، فلذات أكبادنا الذين ارتقوا، لا يزال بعضهم في العراء... تحت ركام البيوت الممسوحة في القرى، أو بين ثنايا حي منكوب.
وفي قمة ذلك الذهول، وقفت امرأتان على كومة ركام في النبطية، تحملان رضيعاً يلفحه برد الفاجعة، وتنتظران بقلوب محترقة نبأ العثور على جثمان شهيدهما المدفون تحت أطنان الإسمنت. أي شعار يمكنه أن يواسي هاتين المرأتين؟ وأي خطبة عصماء تملك القدرة على تفسير هذا الانتظار المر لرضيعٍ لن يرى والده؟
 
أمام مشهد الشهداء الذين ينتظرون الدفن في العراء، وتباكي الأحياء الذين يذوقون سكرات الموت في اليوم مئة مرة وهم يتأملون خراب أعمارهم المبعثرة، تصبح الكلمات الكبيرة إهانة للألم، ويصبح الضجيج السياسي تدنيساً للمقدس.
 
إن احترام هذه الدماء، واحترام عذابات العائلات المشردة، يتطلب منا أولاً وقبل كل شيء أن ننحني إجلالاً أمام إنسانيتهم المهدورة، وأن نصمت ليتكلم دمعهم.
 
لقد مسحوا المعالم، نعم!
غيّروا جغرافيا الأرض وعاثوا فيها خراباً؛ من عيتا وعيترون وراميا، إلى مارون ويارون وبنت جبيل والخيام. جرحوا خربة سلم، وحداثا، والظهيرة، ويارين، والطيري، وحانين، والناقورة، وطير حرفا، وعديسة، وكفركلا، وعلما الشعب، وعيناثا، ومجدل سلم، وصولاً إلى قلب النبطية النابض. قائمة طويلة كطول صبرنا، تشمل كل نبضة في عروق هذا الجنوب المعذب.
 
ولكن، ضعوا السياسة جانباً وتأملوا معي قليلا: البيوت التي هُدمت كانت عمراً جُمع بعرق الفلاحين وكفاح الأمهات، وحي السراي مثلا لم يكن مجرد جدران، بل كان هويتنا الثقافية، والشجر الذي قُلع ارتوى من دموع الصبر وعشق الأرض.
 
إن سلبوا الحديد واستفادوا من الأنقاض، فهل يستطيعون سلب الهوية المحفورة في الصدور؟
 
البكاء لم يكن يوماً استسلاماً، ولا هو ضعف؛ كان أقصى درجات التمسك بالحياة، بالحب، وبالحق.
 
واليوم... "انتهت الحرب".
 
نعم، قد تبدو الكلمة بسيطة... ولكن خلفها وجعٌ يعجز البيان عن وصفه.
لقد تعبنا... وخسرنا... وبكينا... ولكننا ما انكسرنا. نحن شعوبٌ اعتادت أن تسقط، ولكن الأهم هو أننا نعرف كيف نعود لنقف من جديد.
إننا عائدون... ولسنا نعود كما كنا فحسب، بل نعود ونحن أكثر قوة، وأشد وعياً، وأبهى جمالاً.
نعود نعم؛ لأن الذي يصمد في وجه الفناء هو وحده الذي يستحق النصر.
قد يبدو الطريق اليوم طويلاً وشاقاً، ولكننا أهلٌ للمسؤولية، وسنعيد بناء وطننا ليكون أجمل مما كان بمئة مرة. وطالما أن هناك عيناً تدمع حنيناً، وقلباً يخفق برائحة العائلة، وسواعد ترفع الحجر من جديد، فإن الحكاية مستمرة، والجنوب سيبقى لأهله مهما طال الزمن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ماكرون: نتطلع بثقة إلى الايام المقبلة والمهم الان في لبنان هو وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: إتفاق وقف إطلاق النار الذي صدر عن الخارجية الاميركية هو إهانة للبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم لقاليباف: تعجز الكلمات عن تعبيرنا بالشكر الكبير للمواقف القوية والداعمة للبنان
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة كبيرة لليونيفيل تغادر الجنوب باتجاه البقاع تضم نحو 100 آلية
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الشهداء

الصحاف

العلم

شهداء

ان لي

جمالا

ماسي

جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:40 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-16
Lebanon24
10:55 | 2026-06-16
Lebanon24
10:42 | 2026-06-16
Lebanon24
10:40 | 2026-06-16
Lebanon24
10:39 | 2026-06-16
Lebanon24
10:32 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24