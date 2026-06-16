تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجنوب تحت النار.. سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي

Lebanon 24
16-06-2026 | 10:40
A-
A+
الجنوب تحت النار.. سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي
الجنوب تحت النار.. سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
Advertisement

شهد الجنوب، اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً تمثّل بسلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدداً من البلدات والمناطق الحدودية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى على الرغم من وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية في بلدة بيت ياحون من دون تسجيل إصابات.

كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية موقعاً في جرود سرغايا على الحدود السوريةاللبنانية.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة النبطية الفوقا ومرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، بالتزامن مع غارة نفّذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على مدخل بلدة النبطية الفوقا – دار المعلمين قرب نقطة للجيش، من دون وقوع إصابات.

وشنّت مسيّرة إسرائيلية أربع غارات على بلدة ميفدون، في حين استهدفت غارتان بلدة شوكين، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح.

مواضيع ذات صلة
غارات وقصف مدفعيّ... بلدات جنوبيّة تحت النار
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات وقصف مدفعيّ... بلدات جنوبيّة تحت النار
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عشرات البلدات في الجنوب والبقاع
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في الجنوب... غارات إسرائيليّة وقصف مدفعيّ
lebanon 24
Lebanon24
16/06/2026 18:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الحدود السورية

قضاء النبطية

الإسرائيلي

علي الطاهر

اللبنانية

إسرائيل

النبطية

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:55 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:42 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:39 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:32 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-06-16
Lebanon24
10:55 | 2026-06-16
Lebanon24
10:42 | 2026-06-16
Lebanon24
10:39 | 2026-06-16
Lebanon24
10:32 | 2026-06-16
Lebanon24
10:13 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24