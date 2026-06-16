الجنوب تحت النار.. سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي

شهد الجنوب، اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً تمثّل بسلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدداً من البلدات والمناطق الحدودية، ما أدى إلى سقوط وجرحى على الرغم من وقف إطلاق النار.



وفي التفاصيل، ألقى الجيش قنبلة صوتية في بلدة بيت ياحون من دون تسجيل إصابات.



كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية موقعاً في جرود سرغايا على – .



وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة ومرتفعات في ، بالتزامن مع غارة نفّذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على مدخل بلدة النبطية الفوقا – دار المعلمين قرب نقطة للجيش، من دون وقوع إصابات.



وشنّت مسيّرة إسرائيلية أربع غارات على بلدة ميفدون، في حين استهدفت غارتان بلدة شوكين، ما أسفر عن سقوط وإصابة بجروح.