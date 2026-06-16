الجنوب تحت النار.. سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي

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شهد الجنوب، اليوم الثلاثاء، تصعيداً ميدانياً تمثّل بسلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدداً من البلدات والمناطق الحدودية، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى على الرغم من وقف إطلاق النار.
وفي التفاصيل، ألقى الجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية في بلدة بيت ياحون من دون تسجيل إصابات.
كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية موقعاً في جرود سرغايا على الحدود السورية – اللبنانية.
وطال القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة النبطية الفوقا ومرتفعات علي الطاهر في قضاء النبطية، بالتزامن مع غارة نفّذها الطيران المسيّر الإسرائيلي على مدخل بلدة النبطية الفوقا – دار المعلمين قرب نقطة للجيش، من دون وقوع إصابات.
وشنّت مسيّرة إسرائيلية أربع غارات على بلدة ميفدون، في حين استهدفت غارتان بلدة شوكين، ما أسفر عن سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح.