البعريني يتفقد مشمش وفنيدق ويؤكد دعم الأهالي صحياً وإنسانياً

زار النائب بلدتي مشمش وفنيدق في عكّار، حيث التقى الأهالي واطّلع عن قرب على أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

وخلال الزيارة، وجّه البعريني تهنئةً خاصة إلى الحجاج بسلامتهم وعودتهم المباركة إلى ديارهم، متمنيًا لهم "حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا"، كما وقف إلى جانب المرضى مطمئنًا إلى أوضاعهم، مؤكدًا متابعة احتياجاتهم الصحية والإنسانية وتقديم كل ما يمكن من دعم وتسهيل.

وأكّد البعريني خلال جولته أن الاهتمام بالناس ومواكبة تفاصيل حياتهم اليومية يبقى "أولوية ثابتة"، مشددًا على أن "الوقوف إلى جانب الأهالي في أفراحهم وآلامهم هو واجب ومسؤولية قبل أن يكون أي شيء آخر".