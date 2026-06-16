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لبنان

أين "ستارلينك"؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
16-06-2026 | 13:55
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أين ستارلينك؟
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تساءلت أوساط متابعة عن هوية الجهة التي تعمل على إعاقة عمل ستارلينك في لبنان، في وقت يحاول وزير الاتصالات العمل على إنهاء الملف، وإطلاق الخدمة في لبنان.
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أوساط وزارية قالت لـ"لبنان24" إنّ السؤال الأكبر يُطرح حول سبب العرقلة، مشيرة إلى أنّ التأجيلات المتكررة لإطلاق الخدمة تؤكّد أنّ أسباب العرقلة لا تزال موجودة من دون التوصل إلى أيّ حل.

وخلال مراجعة موقع وزارة الاتصالات، يظهر شكل واضح أنّ الوزارة وبعد التأجيلات المتكررة كان من المفترض أن تطلق الخدمة اليوم، إذ يشير الموقع إلى أنّ الخدمة من المفترض أن تطلق في / أو حوالي 15 حزيران، وهذا ما لم يحصل حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.
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