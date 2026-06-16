أين "ستارلينك"؟

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أوساط وزارية قالت لـ"" إنّ السؤال الأكبر يُطرح حول سبب العرقلة، مشيرة إلى أنّ التأجيلات المتكررة لإطلاق الخدمة تؤكّد أنّ أسباب العرقلة لا تزال موجودة من دون التوصل إلى أيّ حل.وخلال مراجعة موقع ، يظهر شكل واضح أنّ الوزارة وبعد التأجيلات المتكررة كان من المفترض أن تطلق الخدمة اليوم، إذ يشير الموقع إلى أنّ الخدمة من المفترض أن تطلق في / أو حوالي 15 حزيران، وهذا ما لم يحصل حتى تاريخ كتابة هذا الخبر.