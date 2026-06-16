سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان

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أفاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان حتى يوم الجمعة أو بعده، مؤكداً أن القوات ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله لم يُجرَّد من سلاحه.
وأضاف سموتريتش أن التعليمات الموجهة للجيش الإسرائيلي في لبنان تركز على “تعميق الإنجازات” الميدانية، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية وتعزيز المواقع القائمة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة.