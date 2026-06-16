سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان

أفاد بأن الجيش لن ينسحب من حتى يوم الجمعة أو بعده، مؤكداً أن القوات ستبقى في ما دام لم يُجرَّد من سلاحه.

وأضاف أن التعليمات الموجهة للجيش الإسرائيلي في لبنان تركز على “تعميق الإنجازات” الميدانية، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية وتعزيز المواقع القائمة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر على الحدود ، وسط مخاوف من تصعيد أوسع في المنطقة.