تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طليس بحث تحديات العمال في قطاع النقل

Lebanon 24
16-06-2026 | 16:55
A-
A+
طليس بحث تحديات العمال في قطاع النقل
طليس بحث تحديات العمال في قطاع النقل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحث رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسّام طليس، ورئيس نقابة سائقي الباصات في لبنان علي يحيي ومسؤولي الخطوط الاوتوبيسات في بيروت وجبل لبنان،  إلى تحديات قطاع النقل، على خلفية عمل أوتوبيسات النقل المشترك التابعة لشركة الأحدب.

وشدّد طليس على ضرورة التزام جميع العاملين في قطاع النقل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، سواء من قبل الشركة الملتزمة بتشغيل باصات النقل المشترك أو من قبل سائقي الأوتوبيسات العمومية، بما يضمن حسن سير العمل ويحفظ حقوق الجميع.

كما أكد حرصه على أن تقوم الإدارات الرسمية والأجهزة المختصة بدورها كجهة ضامنة لتطبيق القانون بعدالة ومساواة، بعيداً عن أي استنسابية، بما يكفل حماية مصالح جميع العاملين في القطاع وتأمين استمرارية خدمة النقل العام للمواطنين.

ووعد طليس بمراجعة كل من وزير الداخلية والبلديات، ووزير الأشغال العامة والنقل، ومديرية النقل المشترك، لوضعهم في أجواء الهواجس المطروحة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذا الملف.

وفي الوقت نفسه، تمنى على المعنيين عدم اللجوء إلى أي خطوات تصعيدية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على مختلف القطاعات، مؤكداً التزامه الدعوة إلى اجتماع موسع خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً لتقييم نتائج الاتصالات والمساعي الجارية.

وختم بالتأكيد أنه في حال عدم التوصل إلى معالجة جدية وعادلة تضمن حقوق العاملين في القطاع وتنظم العمل وفق القوانين والأنظمة النافذة، فإن الاتحادات والنقابات ستتخذ المواقف والخطوات التصعيدية المناسبة ضمن الأطر القانونية، دفاعاً عن حقوق العاملين وحمايةً لمصالحهم المشروعة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفداً اقتصادياً لبحث تحديات قطاع السيارات
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: لبنان يواجه تحديات مركّبة في قطاع الصيد
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الوطني لنقابات العمال بحث مع "CGT" الفرنسية واقع العمال في لبنان وتداعيات العدوان
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار الوقود يرفع التضخم في قطاع النقل بهولندا
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 03:56:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الداخلية

رئيس اتحاد

الإسرائيلي

جبل لبنان

إسرائيل

حسن سير

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-06-16
Lebanon24
16:49 | 2026-06-16
Lebanon24
16:36 | 2026-06-16
Lebanon24
15:57 | 2026-06-16
Lebanon24
15:51 | 2026-06-16
Lebanon24
15:47 | 2026-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24