فرصة للدولة.. لا لـالحزب في اتفاق إسلام آباد

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كتب عبد الوهاب بدرخان في" النهار": تعامل رئيسا الجمهورية والحكومة مع "اتفاق إسلام آباد" بكل مسؤولية وبراغماتية، لأنه يوفّر "فرصة" يمكن أن تكون مفيدة للبنان، وليس لأنه يتضمّن "بنداً لبنانياً" يعزّز نفوذ أو يزكّي تدخّلها في . لا يزال نظام متمسّكاً بـ"وحدة الساحات" وأوهامها، لكن إنكاره للواقع لن يطول، فهو مجبرٌ على الاعتراف بواقع ما بعد الحرب عندما يواجهه داخل إيران نفسها، إذ إن ثمن "الصمود الأسطوري" الذي يتغنّى به كان باهظاً جداً. أما أن يحتفل "حزب إيران" في لبنان بـ"انتصار" إيران وظفرها باتفاق مع "الشيطان الأكبر"، فهذا أيضاً من عوارض الانفصال عن الواقع وأمراض المكابرة الجوفاء، لأن الاحتفال لا يعفيه من مسؤولية إشعال الحرب وتسهيل الاستباحة لأرض لبنان والتسبّب بهذا النزوح الهائل ومآسيه.عدا أن "اتفاق إسلام آباد" لم يتضمّن أي إشارة إلى غزّة (أو إلى ، بالطبع)، وإلا لكانت طهران روّجت لها في تسريباتها، فإنه لم يحدد آليات متابعة وتنفيذ لكل البنود، ومنها ما يتعلق بلبنان. لذلك فإن اليوم التالي بعد الاتفاق لا يتوقف على إيران وحدها، بل على مدى تفاهمها مع بالنسبة إلى لبنان، لكن التفاوض بين الطرفين لم يتعمّق في هذ الشأن (الثانوي) وقد مرّره الطرف الأميركي لتسريع التوصّل إلى الاتفاق. وكما هو مفهوم فإن الأولوية الآن لترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز، ثم الشروع في مفاوضات الـ60 يوماً حول الملف . تحاول طهران الإيحاء بأنها ستستغلّ هذه المفاوضات، كأن تماطل أو تقاطع أو تضغط لفرض تنفيذ البنود الأخرى، بما في ذلك ما يتعلّق بلبنان.لكن لم تعترف بوقف اطلاق النار، وترفض أي حديث عن الانسحاب من لبنان. لن تستطيع طهران الضغط على الجانب الأميركي كي يضغط بدوره على إسرائيل، وستقول كالعادة إنها لا تستطيع إجبار إسرائيل على شيء، ولا تحرمها من "حقها في الدفاع عن نفسها"، بل ربما يمكنها فقط ضبط سلوك إسرائيل من خلال المفاوضات المباشرة بينها وبين ، لكن بشرط أن تضبط إيران سلوك "حزبها" وتدعم الدولة في حصر سلاحه. وهكذا، فمهما حاول "الحزب" التحايل وإفلات بعض قادته وذبابه الإلكتروني للتطاول على الدولة فإنه سيجد نفسه مجبراً على التعامل مع الواقع، ولا بدّ له من أن "يروق ويهدا شوي"...