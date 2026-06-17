تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إنزعاج داخلي من التسوية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-06-2026 | 01:30
A-
A+
إنزعاج داخلي من التسوية
إنزعاج داخلي من التسوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لوحظ في الأوساط السياسية أن أي مسودة أو تسوية يتم التداول بها بين إيران والولايات المتحدة لم تتضمن حتى الآن أي بند يتعلق بسلاح "حزب الله"، بما في ذلك مسألة جنوب الليطاني، وهو ما أثار امتعاضاً واضحاً لدى خصوم "الحزب" في الداخل اللبناني.
Advertisement
ويعتبر هؤلاء أن غياب هذا الملف عن أي تفاهمات دولية محتملة يحدّ من قدرة القوى المناهضة لـ"الحزب" على رفع سقف الضغط السياسي والإعلامي.
في المقابل، قد يؤدي هذا الواقع إلى تراجع نسبي في حدة الخطاب الداخلي حول هذا الملف، مع ترقب لما إذا كانت المفاوضات ستعيد إدراجه لاحقاً ضمن أي تسوية شاملة في المنطقة في المرحلة المقبلة قريباً.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
انزعاج داخل "التيار" من "التذبذب"
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
انزعاج من تصريحات السنيورة
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية: من علقوا آمالهم على سراب التسوية في المنطقة يرتكبون خطأً استراتيجيا
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أوجلان يُحذّر من التأخير في إتمام التسوية مع تركيا
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

حزب الله

الليطاني

إيران

إيرا

طاني

شام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
03:00 | 2026-06-17
Lebanon24
02:48 | 2026-06-17
Lebanon24
02:30 | 2026-06-17
Lebanon24
02:20 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24