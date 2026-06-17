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لبنان

وزير الدفاع الايطالي: للتخطيط للمرحلة الانتقالية مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701

Lebanon 24
17-06-2026 | 01:35
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وزير الدفاع الايطالي: للتخطيط للمرحلة الانتقالية مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701
وزير الدفاع الايطالي: للتخطيط للمرحلة الانتقالية مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701 photos 0
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رأى وزير الدفاع غيدو كروسيتو من القصر  الحكومي " بلاتسو ماداما " خلال الاجتماع المشترك للجنة الخارجية والدفاع في مجلس النواب ولجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ، أنه "مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 1701، من الضروري التخطيط الآن، أولاً للمرحلة الانتقالية ثم لهيكلية الوجود الدولي المستقبلية، بما يضمن استمرارية العمل في لبنان"، وقال:" لا يمكننا السماح بفقدان الهيكل الحالي لخلق المزيد من الثغرات الأمنية وتأجيج تصعيد جديد في جنوب لبنان الذي يعاني أصلاً". 
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 أضاف: "لهذه الأسباب، نحن ملتزمون ضمان أن تخلف مهمة اليونيفيل الحالية مبادرة دولية جديدة، ذات ولاية أكثر فعالية، قادرة على تجاوز القضايا الحرجة التي برزت حتى الآن من تنفيذ القرار 1701، وتقديم مساهمة ملموسة في استقرار المنطقة. هذا نقاش بدأته مع جميع نظرائي من الدول المساهمة الرئيسية، وكذلك مباشرة مع قيادة الأمم المتحدة".

ووصف جهود "اليونيفيل" بأنها "جديرة بالإعجاب، فأفرادها يواصلون أداء مهمتهم الموكلة إليهم بكفاءة عالية، رغم المخاطر الجسيمة، من خلال قادتهم الذين نتواصل معهم باستمرار. نلمس شجاعتهم، وإحساسهم بالواجب، وروح التضحية لديهم، فضلاً عن تصميمهم على تقديم العون لسكان يعانون ويلات متزايدة".

تابع: " بعد بعض المؤشرات المشجعة، تدهور الوضع الأمني في لبنان مجددًا. ويبدو أن الأزمة قد أعادت البلاد إلى ظروف تُذكّر ببداية الألفية، مع تزايد الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب، والزيادة الملحوظة في العمليات التي تُشنّ ضد حزب الله، والتي يشنها حزب الله ضد إسرائيل. يبدو أن الهدف هو القضاء نهائياً على التهديد الذي تُشكّله المنظمة الشيعية، لكن هذا النهج يأتي بتكلفة باهظة للغاية".

بدوره، أكد رئيس "تجمع الحزب الديموقراطي" الايطالي انسو اميندولا في حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام" في روما أن "ايطاليا لا تترك لبنان يعاني لان ما يربط بلدينا هي علاقات تاريخية وصداقة متينة . سنعمل لمساعدت لبنان بشكل مستمر".

واشار إلى أن "الحضور اللبناني في ايطاليا مرحب به دائما ونحن على اتصال دائم مع الجهات الرسمية في لبنان ومع سفيرة لبنان في روما كارلا جزار". 
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