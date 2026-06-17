وزير الصحة شارك في المؤتمر الطبي الأفريقي

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شارك العامة الدكتور ركان ناصرالدين في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health EXCon» في نسخته الخامسة، والذي انعقد في تحت شعار «السيادة الصحية في : القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية ، في حضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء في قطاع الرعاية الصحية، للبحث في تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية وتطوير صناعة الدواء ودعم الابتكار والتكنولوجيا الطبية.وعلى هامش المؤتمر عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع وزير الصحة والسكان في مصر الدكتور خالد عبدالغفار تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات، إلى جانب آليات التنسيق لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في ، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التكامل بين الأنظمة الصحية العربية لمواجهة التحديات الصحية.كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال السياحة الصحية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية لتطوير هذا المجال الحيوي، ودعم مكانة البلدين كوجهتين إقليميتين للخدمات الصحية المتخصصة.حضر اللقاء عن الجانب المصري الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي اللواء عمرو عايد مساعد، ومستشار الوزير للأشعة الدكتور محمد فوزي، ومدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية الدكتورة سوزان زناتي، ومن الجانب اللبناني سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي والوفد المرافق.وأعرب الوزير ناصر الدين عن شكر لبنان للقيادة على ما تقدمه من دعم للبنان، المقدم، مشيرا الى تطلع لتوسيع التعاون مع مصر في المجال الدوائي، مشيدًا بقدرات الصناعة الدوائية المصرية الإنتاجية والخبرات المتقدمة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه بسرعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعمًا للمنظومة الصحية ، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للبنان الشقيق.الهيئة المصرية للشراء الموحدكذلك، إلتقى الوزير الدكتور ناصر الدين رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدكتور هشام ستيت، وتناول اللقاء تطور النظام الصحي في لبنان الذي تمكن من الصمود رغم الظروف الصعبة لا بل تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ مع عدم حصول أي نقص بالأدوية في السوق اللبناني وعودة عدد من الشركات العالمية للعمل مجدداً داخل السوق اللبناني.وأشاد "بالتجربة المصرية وما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجال توطين صناعة الدواء وشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية من الشركات العالمية بأفضل الأسعار وأعلى معايير الجودة"، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري، خاصة في مجال الشراء الموحد".كما أشار إلى أن "إقرار قانون الشراء العام ساهم بشكل كبير في توفير مختلف الأصناف الدوائية وتحقيق وفرة في السوق اللبناني، إلى جانب ترشيد وتحسين كفاءة الفاتورة العلاجية، فيما رحب الدكتور هشام ستيت بتوسيع أوجه التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية في البلدين".