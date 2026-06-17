تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الصحة شارك في المؤتمر الطبي الأفريقي

Lebanon 24
17-06-2026 | 01:38
A-
A+
وزير الصحة شارك في المؤتمر الطبي الأفريقي
وزير الصحة شارك في المؤتمر الطبي الأفريقي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصرالدين في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health EXCon»  في نسخته الخامسة، والذي انعقد في القاهرة تحت شعار «السيادة الصحية في أفريقيا: القيادة، الصمود، والاعتماد على الذات» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حضور عدد من رؤساء الحكومات والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والخبراء في قطاع الرعاية الصحية، للبحث في تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية وتطوير صناعة الدواء ودعم الابتكار والتكنولوجيا الطبية.
Advertisement

وعلى هامش المؤتمر عقد الوزير ناصر الدين اجتماعًا مع وزير الصحة والسكان في مصر الدكتور خالد عبدالغفار تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في تنظيم المؤتمرات الصحية وتبادل الخبرات، إلى جانب آليات التنسيق لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب في لبنان، بما يدعم العمل العربي المشترك ويعزز التكامل بين الأنظمة الصحية العربية لمواجهة التحديات الصحية.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في مجال السياحة الصحية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الطبية لتطوير هذا المجال الحيوي، ودعم مكانة البلدين كوجهتين إقليميتين للخدمات الصحية المتخصصة.

حضر اللقاء عن الجانب المصري الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي اللواء عمرو عايد مساعد، ومستشار الوزير للأشعة الدكتور محمد فوزي، ومدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية الدكتورة سوزان زناتي، ومن الجانب اللبناني سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي والوفد المرافق.

وأعرب الوزير ناصر الدين عن شكر لبنان للقيادة المصرية على ما تقدمه من دعم للبنان، المقدم، مشيرا الى تطلع وزارة الصحة العامة لتوسيع التعاون مع مصر في المجال الدوائي، مشيدًا بقدرات الصناعة الدوائية المصرية الإنتاجية والخبرات المتقدمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر الدكتور حسام عبدالغفار أن الوزير وجه بسرعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعمًا للمنظومة الصحية اللبنانية، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم للبنان الشقيق.

الهيئة المصرية للشراء الموحد

كذلك، إلتقى الوزير الدكتور ناصر الدين رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية الدكتور هشام ستيت، وتناول اللقاء تطور النظام الصحي في لبنان الذي تمكن من الصمود رغم الظروف الصعبة لا بل تمكن من تحقيق تقدم ملحوظ مع عدم حصول أي نقص بالأدوية في السوق اللبناني وعودة عدد من الشركات العالمية للعمل مجدداً داخل السوق اللبناني.

وأشاد "بالتجربة المصرية وما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجال توطين صناعة الدواء وشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية من الشركات العالمية بأفضل الأسعار وأعلى معايير الجودة"، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري، خاصة في مجال الشراء الموحد".

كما أشار إلى أن "إقرار قانون الشراء العام ساهم بشكل كبير في توفير مختلف الأصناف الدوائية وتحقيق وفرة في السوق اللبناني، إلى جانب ترشيد وتحسين كفاءة الفاتورة العلاجية، فيما رحب الدكتور هشام ستيت بتوسيع أوجه التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية في البلدين".
 
مواضيع ذات صلة
سعيد شارك في مؤتمر دولي بباريس لبحث مكافحة التمويل غير المشروع: نسعى للخروج من اللائحة الرمادية
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: حماية الطواقم الطبية أولوية قصوى ولا تهاون مع المعتدين
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين يشارك في أعمال الجمعية العمومية لـمنظمة الصحة العالمية في جنيف
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24
7 أطنان... هبة طبية من مجلس وزراء الصحة العرب
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وزارة الصحة العامة

عبد الفتاح السيسي

وزارة الصحة

وزير الصحة

اللبنانية

القاهرة

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
03:00 | 2026-06-17
Lebanon24
02:48 | 2026-06-17
Lebanon24
02:30 | 2026-06-17
Lebanon24
02:20 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24