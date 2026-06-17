تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لتأكيد تنامي حضوره الدولي.. رسو سفينة حاويات عملاقة في مرفأ طرابلس

Lebanon 24
17-06-2026 | 02:20
A-
A+
لتأكيد تنامي حضوره الدولي.. رسو سفينة حاويات عملاقة في مرفأ طرابلس
لتأكيد تنامي حضوره الدولي.. رسو سفينة حاويات عملاقة في مرفأ طرابلس photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أفاد المكتب الاعلامي لمرفأ طرابلس، في بيان، أن "سفينة الحاويات العملاقة MONTE CRISTO التابعة لشركة CMA CGM، التي يبلغ طولها 366 متراً وتصل قدرتها الاستيعابية إلى نحو 15 ألف حاوية نمطية (TEU)، رست في المرفأ، بعد أيام قليلة من استقبال السفينة العملاقة CMA CGM EUGENIE، في تأكيد جديد على تنامي الحضور الدولي للمرفأ وتعاظم دوره في حركة الملاحة العالمية، ما يعكس التحول المتسارع الذي يشهده المرفأ على خارطة النقل البحري الإقليمي والدولي. ولا تقتصر أهمية هذا الحدث على الأرقام القياسية التي تسجلها هذه السفن العملاقة، بل تتجاوزها إلى ما تحمله من دلالات استراتيجية، إذ تؤكد بصورة عملية أن مرفأ طرابلس بات جزءاً أساسياً من شبكة الملاحة الدولية لكبرى شركات النقل البحري، وأنه يمتلك الجهوزية التشغيلية والبنية الفنية والقدرات اللوجستية التي تؤهله لاستقبال هذا النوع من السفن بصورة منتظمة، بما يعكس التطور الذي شهده خلال السنوات الأخيرة.
Advertisement

ولفت البيان الى ان تكرار رسو سفن بهذا الحجم خلال فترة زمنية وجيزة يعكس مستوى الثقة المتنامية التي توليها مجموعة CMA CGM لمرفأ طرابلس، ويؤشر إلى ترسيخ موقعه كمرفأ محوري (Hub Port) على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، قادر على خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية واستقطاب عمليات إعادة الشحن والمسافنة، بما يعزز مكانة لبنان كمركز متقدم للخدمات اللوجستية في المنطقة. ويشكل هذا التطور ترجمة عملية للرؤية الهادفة إلى تحويل طرابلس إلى منصة اقتصادية متكاملة، ترتكز على التكامل بين المرفأ والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإعادة تفعيل شبكة السكك الحديدية، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتجارة ويمنح شمال لبنان دوراً محورياً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية الإقليمية".

ختم البيان مشيرا الى  ان  "وصول السفينة العملاقة MONTE CRISTO يؤكد أن مرفأ طرابلس دخل مرحلة جديدة من حضوره الإقليمي والدولي، متجاوزاً دوره التقليدي كمرفأ محلي أو بديل، ليكرّس مكانته كبوابة بحرية استراتيجية للبنان ومرفأ محوري في شرق المتوسط، وقادراً على استقطاب أكبر الخطوط الملاحية العالمية وتلبية متطلبات الجيل الجديد من سفن الحاويات، بما يفتح أمام لبنان وشماله آفاقاً واعدة للنمو الاقتصادي والاستثماري ويعزز موقعه في منظومة التجارة العالمية.
مواضيع ذات صلة
وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ مرفأ طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري يستهدف سفينة حاويات شمال شرقي سلطنة عُمان
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني يقول إنه احتجز سفينتي حاويات ويعلن أن ملكيتهما تعود لإسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة العمليات البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن تضرر سفينة حاويات بمقذوف مجهول أسفر عن أضرار دون وقوع حريق
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 10:28:56 Lebanon 24 Lebanon 24

المنطقة الاقتصادية

السكك الحديدية

النقل البحري

شمال لبنان

القليعات

الملاح

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
03:15 | 2026-06-17
Lebanon24
03:00 | 2026-06-17
Lebanon24
02:48 | 2026-06-17
Lebanon24
02:30 | 2026-06-17
Lebanon24
02:16 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24