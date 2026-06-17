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لبنان

بو صعب: للتمسك بروح المسؤولية الوطنية

Lebanon 24
17-06-2026 | 05:12
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بو صعب: للتمسك بروح المسؤولية الوطنية
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استقبل المدبر العام للرهبنة الانطونية المارونية رئيس دير مار يوحنا المعمدان القلعة – بيت مري الأب بشارة إيليا، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، في حضور أبوي الدير ميشال قزي وإيلي سميا.
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وفي كلمة ترحيبية، استذكر الأب إيليا تاريخ لبنان العريق، مشيرا إلى أن "دير القلعة يشكل شاهدا حيا على صفحات من هذا التاريخ المحفور في حجارة الدير وآثاره"، وقال: "إن الكثير من المحطات المفصلية في تاريخ الوطن لم تدونها الكتب بقدر ما حفظتها الذاكرة الجماعية والشواهد التاريخية المنتشرة في ربوع لبنان".

وشدد على أن "السلام يبقى الشرط الأساسي لكل نهضة وعمران"، معتبرا أن "الأوطان لا تبنى إلا بالاستقرار والحوار والتلاقي".

ورفع الاب ايليا الصلاة إلى الله "كي يمنح المسؤولين، في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، الحكمة والمشورة الصالحة لاتخاذ القرارات التي تحفظ الوطن وتعيد إليه دوره ورسالته".

من جهته، حيا بو صعب الرهبنة الأنطونية المارونية، منوها بما تميزت به منذ تأسيسها "من انفتاح وحوار وعمق في الرسالة الروحية والوطنية"، مثنيا على "الدور الذي يقوم به دير القلعة ورهبانه في الحفاظ على التراث الروحي والثقافي والوطني"، معتبرا أن "هذا الإرث يشكل جزءا أساسيا من هوية لبنان وتاريخه".

وشدد بو صعب على "أهمية التضامن والتكافل بين اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة"، داعيا إلى "التمسك بروح المسؤولية الوطنية وانتظار ما ستؤول إليه التطورات الإقليمية والدولية بحكمة ووعي".

ولفت إلى "ضرورة تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني، لا سيما في هذه الأيام التي تتطلب وحدة الموقف وتضافر الجهود من أجل حماية لبنان ومستقبله".
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