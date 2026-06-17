توقيف سوريّ بالجرم المشهود... هذا ما كان يقوم به في منطقة الزلقا

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق وخاصة المتن.وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته وهو المدعو:ق. ح. (مواليد عام 2008، سوري)بتاريخ 03- 06 – 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الزلقا أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أبيض من دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على:/6/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا/3/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين/18/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين/4/ مظاريف مدوّن عليها COC بداخلها مادة الكوكايين/4/ أكياس بداخلها حبوب الكبتاغون زنتها بالكامل حوالي /62/غدفتر ورق لف، وغليون يُستَخدَم في تعاطي المخدرات، وهاتفَين خلويَّين، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تعاطي وترويج المخدِّرات لعدد من الزبائن في مناطقأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختص.