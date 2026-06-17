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لبنان

توقيف سوريّ بالجرم المشهود... هذا ما كان يقوم به في منطقة الزلقا

Lebanon 24
17-06-2026 | 05:39
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توقيف سوريّ بالجرم المشهود... هذا ما كان يقوم به في منطقة الزلقا
توقيف سوريّ بالجرم المشهود... هذا ما كان يقوم به في منطقة الزلقا photos 0
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان وخاصة المتن.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويته وهو المدعو:

ق. ح. (مواليد عام 2008، سوري)
بتاريخ 03- 06 – 2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الزلقا أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أبيض من دون لوحات تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على:

/6/ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيف
/3/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا
/3/ مظاريف بداخلها مادة الكوكايين
/18/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
/4/ مظاريف مدوّن عليها COC بداخلها مادة الكوكايين
/4/ أكياس بداخلها حبوب الكبتاغون زنتها بالكامل حوالي /62/غ
دفتر ورق لف، وغليون يُستَخدَم في تعاطي المخدرات، وهاتفَين خلويَّين، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تعاطي وترويج المخدِّرات لعدد من الزبائن في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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