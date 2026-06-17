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لبنان

وزير الدفاع لنظيرته الفرنسية: لتكثيف الجهود الدولية للتوصّل إلى وقف شامل للأعمال العدائية

Lebanon 24
17-06-2026 | 06:30
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وزير الدفاع لنظيرته الفرنسية: لتكثيف الجهود الدولية للتوصّل إلى وقف شامل للأعمال العدائية
وزير الدفاع لنظيرته الفرنسية: لتكثيف الجهود الدولية للتوصّل إلى وقف شامل للأعمال العدائية photos 0
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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في باريس وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران، في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا. وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون العسكري بين لبنان وفرنسا، واستمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
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وفي مستهل اللقاء، شكر اللواء منسى نظيرته الفرنسية على الدعوة الكريمة، مؤكدًا "تقدير لبنان العميق لوقوف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية الدائم الى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وعلى مساعيهم المستمرة للتوصل إلى حلٍّ سياسي للحرب الدائرة في لبنان"، كما شكر فرنسا على" الدعم المتواصل الذي تقدمه للدولة اللبنانية وللمؤسسة العسكرية على مختلف المستويات، سواء من خلال المساعدات العسكرية واللوجستية أو المبادرات الإنسانية والديبلوماسية الهادفة إلى مساندة لبنان خلال الأزمات التي يواجهها، بما يساهم في تعزيز قدراته ويمكّنه من تنفيذ مهماته الوطنية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والمساهمة في تنفيذ القرار 1701".

كما جرى البحث في الأوضاع الأمنية في لبنان وتداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من خسائر بشرية وأضرار في البنى التحتية، وشدد اللواء منسى على"ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية، بما يتيح عودة النازحين وإعادة الإعمار".

وتطرق الجانبان إلى مستقبل "اليونيفيل" في ظل النقاشات الجارية حول ما بعد انتهاء ولايتها الحالية، مع تنويه الوزير بالدور "المحوري لفرنسا وأمله في استمرار مساهمتها الفاعلة".

كما جرى التداول في انعكاسات الحرب التي كانت دائرة في إيران على المنطقة، على أمل أن يراعي الاتفاق المُوقَّع بين الولايات المتحدة وإيران مصالح جميع الأطراف المعنيّة، بما فيها مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.

وفي الختام، دعا وزير الدفاع الوطني نظيرته الفرنسية لزيارة لبنان، متطلعًا إلى" مواصلة التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة".
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