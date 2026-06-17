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لبنان

لجنة الاشغال ناقشت موضوع المعابر الحدودية والنقل البري الخارجيّ

Lebanon 24
17-06-2026 | 07:11
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لجنة الاشغال ناقشت موضوع المعابر الحدودية والنقل البري الخارجيّ
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عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سجيع عطية ومقرر اللجنة النائب محمد خواجة و كل من النواب: إبراهيم منيمنة، أحمد الخير، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فيصل الصايغ، ندى البستاني ، بلال الحشيمي، ميشال ضاهر، نجاة عون، زياد حواط، فادي كرم، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة: مديرة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين  السفيرة رنا المقدم، رئيس المجلس الأعلى للجمارك  العميد مصباح خليل، المدير العام لوزارة الإقتصادة والتجارة محمد أبو حيدر، مدير الجمارك العام غراسيا القزي، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات ( ليبنور ) لانا درغام، المدير العام للطرق والمباني وزارة الاشغال العامة والنقل بيار معلوف، ممثل وزارة الداخلية والبلديات الرائد رواد طعمه، ممثل المديرية العامة للأمن العام العقيد داوود فياض، رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد أيمن مشموشي، رئيس غرفة عمليات المديرية العامة قوى الأمن الداخلي الرائد يوسف رحمة، رئيس مصلحة النقل البري في المديرية العامة لنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل طوني عساف، رئيس لجنة الزراعة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي رضا الميس، رئيس دائرة النقابات المهنية في وزارة العمل ماهر الغول، رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي أحمد الخير، نائب نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي: قيصر سلوم، رئيس نقابة مالكي الشاحنات المبردة: أحمد حسين وأمين سر نقابة مالكي الشاحنات المبردة: سليم سعيد.
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وناقشت اللجنة جدول أعمال جلستها والمخصص للبحث مع الجهات المعنية موضوع المعابر الحدودية والنقل البري الخارجي والتحضيرات اللوجستية ، وفي نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الموضوع.

وقال النائب سجيع عطية بعد الجلسة:" تناولت جلستنا موضوعين الاول هو موضوع النقل البري والبحري والجوي خصوصا بعد السماح من المملكة العربية السعودية بفتح باب الاستيراد امام البضايع اللبنانية ونتوجه هنا بالمناسبة بكل الشكر لسمو الأمير محمد بن سلمان ولفخامة الرئيس والحكومة على طلبها والكلمة العربية السعودية بالمحطات الصعبة وبكل المحطات موجودة إلى جانب لبنان. وباسمي واسم اللجنة والزملاء نقدم كل التقدير والعرفان بالجميل . أما بالتفاصيل الفنية، تشكلت لجنة برئاسة الزميل احمد الخير لمتابعة موضوع النقل بكل تفاصيله، لانه بصراحة بعدما دخلنا مع الوزارات المعنية والنقابات الموجودة وأصحاب المصلحة ، فهناك الكثير من المشاكل وهناك قضايا فنية تحتاج إلى بعض الاستثناءات".

أضاف :" ولدينا موضوع تسجيل السيارات والرسوم وكثير من التفاصيل وحماية منتجاتنا تم تشكيل اللجنة برئاسة الزميل احمد الخير الذي قال بدوره نحن سننطلق الأسبوع المقبل بجلسة مع الزملاء الموجودين معنا داخل هذه اللجنة لمتابعة كل التفاصيل التي يحتاجها هذا الملف ان على المستوى التشريعي او التواصل مع الحكومة".
 
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