تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك اجتمع في بكركي: بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وتأكيد وقوف الكنيسة مع أبنائها

Lebanon 24
17-06-2026 | 07:26
A-
A+
مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك اجتمع في بكركي: بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وتأكيد وقوف الكنيسة مع أبنائها
مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك اجتمع في بكركي: بحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وتأكيد وقوف الكنيسة مع أبنائها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اجتمع مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك قبل ظهر اليوم في مقر الكرسي البطريركي الماروني في بكركي. وأشار بيان وزعه الأمين العام للمجلس الأب خليل علوان، الى انه "شارك في هذا الاجتماع حضوريًا البطاركة أعضاء المجلس: الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة،
Advertisement

مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك.

بولس نونا، بطريرك بغداد للكلدان، ممثلاً بسيادة المطران ميشال قصارجي.

كما شارك في الاجتماع، اللجنة الاهوتية والقانونية الآنية المكلفة بدراسة بعض البنود المتعلقة بمجموعة قوانين الكنائس الكاثوليكية على ضوء مقررات سينودس «من أجل كنيسة سينودُسيّة: شركة ومشاركة ورسالة»، وهم السادة الاساقفة: حنا علوان ، ايلي حداد، منير خيرالله، والمونسنيور غبريال موراديان، الى جانب قدس الأب خليل علوان، أمين عام المجلس.



أضاف البيان :وشارك عبر تقنية Zoom صاحب الغبطة الأب إبراهيم إسحق سدراك، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وصاحب السيادة المطران إياد طوال، ممثلاً صاحب الغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين.

 ناقش الآباء، خلال الاجتماع،  ما ورد في جدول الأعمال إمكانية إعادة النظر في بعض قوانين مجموعة قوانين الكنائس الشرقية حسبما جاء في مسودتي المطرانين حنا علوان وإيلي حداد، منها ما يتعلّق بالعلاقة بين الكرسي الرسولي والكنائس الشرقية، والأمور المتعلقة بسرّ الزواج، وطريقة انتخاب المطارنة، وامتداد سلطة البطاركة على أبنائهم حيثما وجدو، وغيرها. وتطّلعوا على الوثائق المقدمة من الكنيسة الكلدانية في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، درس الآباء الروزنامة التي أعدّتها الأمانة العامة للسينودوس الروماني والتي تمتد من العام 2025 إلى العام 2028. وتمّ الاتفاق على دعوة المجالس البطريركية والأسقفية في كل بلد، إلى جانب السينودوسات البطريركية، للعمل على تطبيق السينودس على مستوى الأبرشيات والرعايا الكاثوليكية ورفع تقرير إلى مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك في الفصل الثاني من العام 2027. على أن يعقد سينودس للشرق الأوسط في الفصل الأول من عام 2028.

وختم البيان :"كما تناول الآباء البطاركة الأوضاع الراهنة في لبنان وبلدان منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب وتداعياتها، مؤكدين وقوف الكنيسة إلى جانب أبنائها في هذه الظروف الصعبة، ورافعين الصلاة إلى الرب يسوع، ملك السلام، بشفاعة أمّه مريم العذراء، من أجل انتهاء الحرب، وإحلال السلام في بلداننا ومنطقتنا والعالم.
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع السفير الأميركيّ في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 15:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي يؤكد وقوف المملكة مع دول الخليج في إجراءاتها لحفظ أمنها
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 15:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي افتتح أعمال سينودس الكنيسة المارونية في بكركي: فلنستلهم أنوار الروح القدس في درس مواضيع السينودس
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 15:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع قطري مصري بحث الأوضاع في لبنان وغزة
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 15:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

الشرق الأوسط

الأمين العام

أعضاء المجلس

بطريركية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-06-17
Lebanon24
08:21 | 2026-06-17
Lebanon24
08:16 | 2026-06-17
Lebanon24
08:05 | 2026-06-17
Lebanon24
08:03 | 2026-06-17
Lebanon24
08:00 | 2026-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24