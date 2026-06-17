روّجا المخدّرات في صيدا ومحيطها.. ومفرزة استقصاء الجنوب توقفهما بكمين مُحكم (صورة)

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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها لمكافحة آفة الاتجار بالمخدّرات وترويجها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة حول قيام شخصين بترويج المواد المخدّرة في عدد من أحياء مدينة ومحيطها.على الفور، باشرت هذه المفرزة استقصاءاتها وتحرياتها، ونفّذت عمليات رصد ومراقبة دقيقة لتحركاتهما.وبنتيجة المتابعة الميدانية، تم تحديد هويتيهما، وهما:– م. أ. (مواليد عام 1989، لبناني).-ع. ش. (مواليد عام 2004، لبناني).بتاريخ 13-06-2026، نصبت دورية من المفرزة كمينًا محكمًا لهما في مدينة صيدا، حيث جرى توقيفهما أثناء تنقلهما على متن سيارة.وبتفتيش السيارة، ضُبطت كمية من المواد المخدّرة المعدّة للترويج، شملت:– كوكايين– باز كوكايين– ماريجوانا– حشيشة الكيف.سُلِّم الموقوفان مع المضبوطات إلى المرجع المعني للتوسّع بالتحقيق معهما، بإشراف المختص.