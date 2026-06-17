بدر: للارتقاء بالخدمات البلدية والإنمائية في العاصمة

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استقبل النائب نبيل بدر في مكتبه رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، يرافقه عضو مجلس بلدية بيروت العميد محمود الجمل، حيث جرى البحث في عدد من الملفات المرتبطة بأوضاع العاصمة وشؤونها البلدية والإنمائية.
وأوضح بدر، في بيان، أن رئيس البلدية عرض خلال اللقاء أبرز القضايا التي تعمل بلدية بيروت على متابعتها ومعالجتها، إلى جانب التحديات التي تواجه عملها والخطة الموضوعة للمرحلة المقبلة.
وأشار إلى أنه شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الملفات الأساسية والملحة، والعمل على تحسين الخدمات البلدية والإنمائية في العاصمة، بما يلبّي احتياجات أبناء بيروت ويحافظ على مكانتها.