مذكرة التفاهم الاميركية- الايرانية وُقعت فجرا وترامب سيستقبل عون قبل نهاية الشهر

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وقعت وإيران عن بعد مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ودخلت المذكرة بالفعل حيز التنفيذ.ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب المذكّرة خلال مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي وفق ما أفاد مسؤول أميركي، فيما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه «جرى الانتهاء رسميا من صياغة نص مذكرة التفاهم مع أميركا والجانبان وقعها عليها إلكترونيا».وفي وقت سابق، نشرت بنود مذكرة التفاهم مع أميركا لإنهاء الحرب، وجاءت البنود مطابقة إلى حد كبير مع ما نشرته واشنطن سابقاً، حيث يتعهد البلدان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، ويلتزمان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً من المفاوضات التي قد يتم تمديدها، وتتعهد إيران أنها لن تُنتج أو تحوز أسلحة نووية، وتعود حركة السفن في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، في حين تلتزم أميركا بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، وتضع واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين برنامجاً لإعادة الإعمار ‌الاقتصادي ‌لإيران.لبنانيا، كان البارز امس ما كشفه الرئيس بإعلانه أن الرئيس جوزف عون سيزور واشنطن خلال أسبوعين، وعاود الحديث عن التدخل السوري، قائلاً إن الرئيس السوري "يود" الذهاب إلى قتال " " في .وقال : "تحدثت مع الرئيس السوري أحمد الشرع عن مواجهة حزب الله". وسبق له قبل يوم أن قال: "اقترحت على أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع "حزب الله"، لأنني، بصراحة، أعتقد أنهم سيقومون بذلك بصورة أفضل". وأضاف أن الشرع "نجح في ترتيب الأمور في بسرعة مدهشة. إنه شخص كفؤ للغاية، وكان جيداً جداً معي، ونفّذ ما طلبته منه". وتابع: "إذا لم تستطع إسرائيل إنجاز المهمة دون قتل الجميع، سوريا ستقوم بالمهمة".وكتبت" النهار":لم يكن "خبراً سيّئا" بالنسبة إلى لبنان أن يخترق وضعه وواقعه النقاشات الداخلية والمواقف العلنية لقمة دول مجموعة السبع التي انعقدت في إيفيان في فرنسا، جنباً إلى جنب مع ملف التسوية الأميركية الإيرانية ومضيق هرمز. إذ أن القمة خلصت في بيانها الختامي إلى تخصيص لبنان بفقرة أعربت فيها عن "دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، ولجهود القيادة الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح "حزب الله". غير أن ما أثار ويثير التساؤلات والشكوك التي تحوّلت إلى ريبة وتوجّس، تمثّل في إمعان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى نحو شديد الإصرار، على الضرب على وتر موقف غرائبي بكل المعايير البعيدة عن الواقعية أولاً والمستفزة للبنانيين وسلطات لبنان الشرعية، بتكرار تحريضه الرئيس السوري أحمد الشرع على التدخل في لبنان "لمواجهة حزب الله". ولعل اللافت في هذا الموقف النشاز، أنه تضمّن مجموعة رسائل إقليمية ولبنانية مكشوفة للرئيس الأميركي، إن في اتجاه مضيّه في "تأنيب" رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آخذاً عليه عدم إنجاز تصفية "حزب الله"، وإن في اتجاه الرئيس السوري حاضّاً إياه على القيام بما عجزت عنه إسرائيل، وإن في اتجاه السلطات اللبنانية كأنّه يتجاهل وجودها ويغفل عن كل الدعم "الكلامي" السابق لها! غير أنه لم يكن ممكناً تجاهل الدلالات التي شكّلها امتناع كل من الدول الثلاث، على اختلاف دوافع وعلاقات كل منها مع ترامب، عن الردّ على إمعانه في هذا التغريد أو العزف المنفرد، بما يعزّز الانطباعات الواقعية عن افتقار هذا الموقف إلى أي أفق جدي عملي، ولو تجنّبت الدول المعنية برسائل ترامب تعكير علاقاتها به.اضافت" النهار": من المرجح أن يكون موقف ترامب هذا وملابساته ضمن المواضيع التي ستتناولها لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في باريس التي وصل إليها أمس في زيارة تستمر يومين، والتي جاءت عقب قمة مجموعة الدول السبع حيث سيطّلع على ما دار فيها حول ملف لبنان. كما سيعقد سلام سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العرب والأجانب، أبرزهم أمير قطر حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاطّلاع على آخر المعلومات المتوافرة في شأن أوضاع المنطقة، ولبنان من ضمنها.وكتبت" نداء الوطن": تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على اختبار سياسي مفصلي وبالغ الدقة. ففيما يفتح البيت الأبيض الباب أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، بما يعكس انتقال الملف اللبناني إلى مستوى سياسي أعلى، يصرّ "حزب الله" على قراءة التطورات من زاوية الساحة الملحقة بطهران.من هنا، تأتي الإشارة الأميركية في لحظة تتزاحم فيها الرسائل بين الولايات المتحدة ولبنان وإيران. وفي هذا السياق، قال مصدر سياسي رفيع تعليقًا على كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع عن زيارة للرئيس عون إلى واشنطن خلال أسبوع أو أسبوعين: "لم تصل الدعوة بعد، ولا توقيت محددا لها، إنما العمل جار على موضوع الزيارة".وعلى الخط الأميركي من الملف اللبناني، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لـ"نداء الوطن": "كنا واضحين للغاية مع إيران بأن اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون نمطًا واحدًا ينطبق على الجميع، إذ يتعين عليها لجم حليفها "حزب الله" وكبح جماحه. وإذا ما هاجم إسرائيل، فإن للأخيرة كامل الحق والقدرة على الرد ومهاجمة مصادر التهديد. ومن المثير للاهتمام في هذا المشهد تلك النقاشات التاريخية والمفاوضات المباشرة التي يقودها ماركو روبيو ببراعة فائقة. فقد أثمرت هذه الجهود حوارات إيجابية تحترم السيادة، حيث نرى دولتين تتمتعان بالسيادة، لبنان وإسرائيل، تناقشان قضاياهما، في حين أن إيران و"حزب الله" هما الطرفان اللذان يتدخلان في هذا المسار. لذا، نأمل أن تسهم هذه النقاشات في خلق أفق جديد للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، وربما في توفير إطار عمل يساعد على تحسين الوضع الراهن".وكشف مصدر دبلوماسي في باريس لـ«اللواء» ان اعادة السلام الى لبنان، بدءاً من الانسحاب الاسرائيلي الى انهاء الحرب ومعالجة موضوع السلاح في غرف العناية الفائقة في دول القرار الدولي والعربي والاقليمي.ولفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى واشنطن واردة انما لم يحدد موعد لها وحتى الان لم يتلقّىَ الرئيس عون الدعوة الرسمية لها وفق القنوات الديبلوماسية المعمول بها، مذكرة بأن الرئيس الأميركي سبق ان تحدث عن الزيارة في وقت سابق.وكتبت" الاخبار": كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل «تخريفاته»، فكرر من جديد الحديث عن أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع الدخول إلى لبنان لقتال حزب الله، مشيراً إلى أنه سيستقبل الرئيس عون قبل نهاية الشهر في واشنطن، ضمن سلسلة لقاءات يفترض أن تشمل أيضاً الشرع ورئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي في سياق مشروع يهدف إلى منح ترامب «صورة إنجازات» في مواجهة الفشل الذي يلاحقه جراء الحرب الخاسرة على إيران. وأعلن ترامب أمس أنّ عون سيزور الولايات المتحدة خلال أسبوع أو أسبوعين، مؤكداً أن «واشنطن تريد إنجاز السلام في لبنان».وكتبت" الديار": ينكب لبنان الرسمي على محاولة استيعاب التطورات الكبرى الحاصلة حوله كما على حجز دور وموقع له بصياغة مصير البلد في ظل شعور المسؤولين اللبنانيين أن الأمور تخرج مجددا عن سيطرتهم بعد عودة ايران لتمسك بقوة بالورقة اللبنانية من خلال نجاحها في تضمين اتفاقها مع الولايات المتحدة الأميركية وقفا شاملا للنار في لبنان والاعلان أنها ستعمل ليشمل الاتفاق النهائي انسحابا اسرائيليا كاملا من الأراضي اللبنانية المحتلة.