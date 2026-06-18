تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزير الصحة تسلّم جائرة القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية

Lebanon 24
18-06-2026 | 01:00
A-
A+
وزير الصحة تسلّم جائرة القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية
وزير الصحة تسلّم جائرة القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 تابع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته لمصر للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health Excon 2026 وتسلم من اتحاد المستشفيات العربية جائزة القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية تقديرًا لجهوده في تطوير النظام الصحي في لبنان رغم الظروف التي ازدادت صعوبة مع توسع الحرب.
Advertisement

وكانت لقاءات الوزير ناصر الدين قد تمحورت في اليوم الثاني للزيارة على الإطلاع على التجربة المصرية في تطبيق التغطية الصحية الشاملة.

وفي هذا السياق، عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي بحضور رئيس اتحاد المستشفيات العربية النائب الدكتور فادي علامة، والرئيس التنفيذي للاتحاد ونائب رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية الدكتورة أليس يمين بويز.

واستعرض الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. وأكد أن "ما حققته مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إصلاح القطاع الصحي وترسيخ التغطية الصحية الشاملة يمثل نموذجًا عربيًا رائدًا"، مشيدًا "بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية وبناء منظومة صحية حديثة قائمة على الحوكمة والاستدامة والكفاءة".

ونوّه "بالعلاقات المصرية اللبنانية التي تشهد تعاونًا مستمرًا ومتميزًا في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاع الصحي، معربًا عن تطلعه "لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في مجالات التأمين الصحي الشامل وإدارة المنظومات الصحية والتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، إلى جانب السياحة العلاجية".

من جانبه، إستعرض الدكتور أحمد السبكي ما حققته الدولة المصرية من إنجازات نوعية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، إلى جانب الانطلاق الفعلي للمنظومة بمحافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية، بما يعكس التقدم المستمر نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.

وأشار إلى أن "الهيئة على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتشغيلية مع الجانب اللبناني، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مختلف مجالات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن نقل الخبرات المصرية للأشقاء العرب أصبح أحد المحاور الرئيسية لدور الهيئة الإقليمي، بخاصة بعد النجاحات التي حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر".

وقال: "ان منظومة التأمين الصحي الشامل المصرية أصبحت نموذجًا ملهمًا للإصلاح الصحي في المنطقة العربية والأفريقية، وأن الهيئة العامة للرعاية الصحية باتت منصة إقليمية لتبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات في مجالات إدارة وتشغيل الخدمات الصحية".

بدوره، أكد رئيس اتحاد المستشفيات العربية النائب الدكتور فادي علامة أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في القطاع الصحي، ودعم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتراكمة داخل المنطقة العربية.

وأشار إلى أن "التجربة المصرية في الإصلاح الصحي والتأمين الصحي الشامل تمثل واحدة من أبرز التجارب العربية الناجحة التي يمكن الاستفادة منها وتعميم دروسها المستفادة على مستوى المنطقة، بما يدعم جهود التنمية الصحية المستدامة ويعزز جاهزية النظم الصحية العربية لمواجهة التحديات المستقبلية".


واشارت الدكتورة آليس يمين بويز الى أن "اتحاد المستشفيات العربية يعمل على تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والابتكارات وأفضل الممارسات، بما يسهم في بناء أنظمة صحية أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين"، مؤكدة أ"همية الاستفادة من النماذج العربية الناجحة وفي مقدمتها التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل والسياحة العلاجية".

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، ودراسة عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات بناء القدرات البشرية، وتطوير نظم الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات الفنية والتشغيلية، وتعزيز التحول الرقمي الصحي، وتطوير نظم الجودة والاعتماد، إلى جانب تنمية التعاون في مجال السياحة العلاجية، بما يسهم في دعم مسارات الإصلاح الصحي وتعزيز جودة واستدامة الخدمات الصحية في البلدين الشقيقين.


كذلك زار وزير الصحة جناح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في معرض الصحة المقام على هامش المؤتمر، واطلع من المدير التنفيذي للهيئة الأستاذ حسام صادق على ما تم تحقيقه من خطوات متقدمة في مصر نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

واستعرض صادق دور الهيئة في إدارة وتمويل المنظومة الصحية وآليات تسجيل المنتفعين وتقديم الخدمات الصحية. وأضاف أن ما تشهده المنظومة من اهتمام دولي متزايد يعكس نجاح التجربة المصرية في بناء نموذج متكامل للتغطية الصحية الشاملة، ويؤكد أهمية مواصلة العمل على تطوير الخدمات وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل الرعاية الصحية وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

من جهة أخرى، عقد وزير الصحة اجتماعًا مع رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الدوائية والتنظيمية، وتبادل الخبرات في ضوء التجربة المصرية في تطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأعرب عن تقديره للتجربة المصرية المتقدمة في مجال التنظيم الدوائي، مؤكدًا "حرص لبنان على تعزيز التعاون مع هيئة الدواء المصرية والاستفادة من خبراتها في تطوير المنظومة الرقابية الوطنية". وأشار إلى "توجه وزارة الصحة اللبنانية نحو تطوير إطار مؤسسي أكثر تكاملًا للدواء"، مؤكدًا "أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع الجانب المصري لدعم بناء القدرات وتطوير الأطر التنظيمية بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية والدوائية في لبنان".

من جهته، أكد الدكتور الغمراوي أن الهيئة تواصل دعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يسهم في بناء أنظمة رقابية فعالة تضمن جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات الطبية وتعزز مفاهيم الأمن الدوائي إقليميًا ودوليًا.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تطوير آليات التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود الارتقاء بالمنظومات الدوائية والصحية.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة: استشهاد مسعف وإصابة آخر باستهداف العدو لفريق تابع للهيئة الصحية في بلدة زبدين
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بديل للأفيونات.. الصحة العالمية تتجه لدمج الوخز بالإبر في الأنظمة الصحية
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
البصل.. فوائد صحية متعددة تعزز المناعة وصحة الجسم
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديات الحرب على النظام الصحي بين ناصر الدين ومنظمة الصحة العالمية
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 11:12:17 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الدول العربية

وزارة الصحة

وزير الصحة

نائب رئيس

اللبنانية

المستقبل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:14 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-06-18
Lebanon24
03:14 | 2026-06-18
Lebanon24
03:00 | 2026-06-18
Lebanon24
02:41 | 2026-06-18
Lebanon24
02:30 | 2026-06-18
Lebanon24
02:14 | 2026-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24