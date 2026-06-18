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لبنان

"لقاء جنيف" سيحصل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-06-2026 | 01:15
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لقاء جنيف سيحصل
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بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً تشير المعطيات إلى أن الخطوة لا تُعد نهاية المسار التفاوضي بل بدايته الفعلية.
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وبحسب ما يتم تداوله في الأوساط المعنية، يستعد الوفدان الاميركي والإيراني  للتوجه إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة، لكن ليس بهدف إقامة مراسم توقيع أو استكمال الإجراءات الشكلية، بل لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة المرتبطة بآليات تنفيذ التفاهم وتفاصيله التقنية والسياسية.
وتُعتبر هذه المرحلة الأكثر حساسية، إذ ستحدد مدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهم الأولي إلى اتفاق عملي قابل للاستمرار خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان 24
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