"لقاء جنيف" سيحصل

Advertisement

بالرغم من توقيع مذكرة التفاهم بين وإيران إلكترونياً تشير المعطيات إلى أن الخطوة لا تُعد نهاية المسار التفاوضي بل بدايته الفعلية.وبحسب ما يتم تداوله في الأوساط المعنية، يستعد الوفدان والإيراني للتوجه إلى خلال الأيام المقبلة، لكن ليس بهدف إقامة مراسم توقيع أو استكمال الإجراءات الشكلية، بل لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة المرتبطة بآليات تنفيذ التفاهم وتفاصيله التقنية والسياسية.وتُعتبر هذه المرحلة الأكثر حساسية، إذ ستحدد مدى قدرة الطرفين على تحويل التفاهم الأولي إلى اتفاق عملي قابل للاستمرار خلال المرحلة المقبلة.