تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بعد 5 سنوات من الحظر.. السعودية تُعيد فتح أبوابها للمنتجات اللبنانية والزراعة المُستفيد الأكبر

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

|
Lebanon 24
18-06-2026 | 02:30
A-
A+
بعد 5 سنوات من الحظر.. السعودية تُعيد فتح أبوابها للمنتجات اللبنانية والزراعة المُستفيد الأكبر
بعد 5 سنوات من الحظر.. السعودية تُعيد فتح أبوابها للمنتجات اللبنانية والزراعة المُستفيد الأكبر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة تعكس تحوّلاً إيجابيا في مسار العلاقات بين الرياض وبيروت، أعادت السعودية مؤخرا فتح أسواقها رسميا أمام الصادرات اللبنانية وذلك بعد نحو 5 سنوات من قرار وقف الاستيراد الذي شمل كافة المنتجات اللبنانية لاسيما الخضراوات بعد سلسلة من عمليات تهريب الممنوعات.
Advertisement
 
هذا القرار جاء بتوجيه مباشر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار دعم الخطوات الإيجابية التي اتخذها لبنان خلال الفترة الأخيرة.
 
وتُعتبر عودة الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية من أهم التطورات الإيجابية للقطاع الزراعي في لبنان خلال السنوات الأخيرة، لأن السعودية تحديدا كانت تاريخياً من أكبر الأسواق المُستوردة للمنتجات الزراعية اللبنانية ولا سيما الفواكه والخضار.
 
علما ان الصادرات إلى المملكة بلغت في عامي 2017 و2018 نحو 400 مليون دولار أميركي، وكانت الزراعة تُشكّل نحو 70 في المئة منها.
 
الزراعة تُشكّل 16 بالمئة من الصادرات 
وفي هذا الإطار، أثنى رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك على القرار السعودي، وقال "إنه قبل عام 2021 تاريخ اتخاذ المملكة قرار حظر الواردات اللبنانية كنا نُصدّر نحو 50 ألف طن من المنتجات الزراعية أي 16 بالمئة من صادراتنا ونأمل في ان ترتفع هذه النسبة بعد القرار الأخير".
 
وأشار الحويك في حديث إلى "لبنان 24" إلى ان "الصادرات الزراعية إلى السعودية كانت موّزعة على الشكل التالي:
16 ألف طن من الحمضيات
16 ألف طن من البطاطا
6 آلاف طن من التفاح
4 آلاف طن من الخس والملفوف
4 آلاف طن من اللوزيات."
 
ولفت الحويك إلى ان "الأسواق السعودية مهمة جدا للمنتجات الزراعية اللبنانية مثل العنب والحمضيات والبطاطا"، مضيفا ان "الصادرات اللبنانية إلى المملكة وصلت في بعض السنوات إلى 60 أو 80 ألف طن".
 
وتمنى الحويك ان "يستعيد لبنان كافة الأسواق"، مُعتبرا ان "القرار السعودي كان مُهما جدا خاصة مع التغيير الحاصل في لبنان من خلال مكافحة المخدرات ومنع التهريب ومع اعتماد "السكانر" لفحص الصادرات والتأكد من خلوها من الكبتاغون أو المخدرات وبالتالي يُمكن القول ان الأمور أعيدت إلى نصابها"، كما قال.
 
وشدد على محافظة الدولة اللبنانية على معايير الرقابة والتتبع ومنع عمليات التهريب التي كانت السبب الرئيسي لفرض الحظر عام 2021.
 
وأمل الحويك في ان "تستورد السعودية كميات أكبر من لبنان لاسيما الأصناف الزراعية التي تشهد كسادا مثل البطاطا والتفاح".
 
إيجابيات القرار السعودي
أما عن الانعكاسات الإيجابية المتوقعة بعد رفع الحظر السعودي على الزراعة اللبنانية، فهي عديدة ويُمكن تلخيصها كالتالي:
 
بداية سيزداد الطلب على الإنتاج الزراعي، فاستعادة الأسواق السعودية تعني عودة أحد أكبر المشترين للمنتجات اللبنانية، وبالتالي هذا الأمر يفتح المجال أمام تصريف كميات أكبر من التفاح والحمضيات والعنب والخضار وغيرها من المنتجات الزراعية.
 
كما سيتحسن دخل المزارعين لأن ارتفاع الصادرات يؤدي عادة إلى تحسن الأسعار التي يحصل عليها المزارعون مقارنة بالبيع في السوق المحلية المشبعة أحياناً، وآلاف العائلات اللبنانية التي تعتمد على الزراعة والتوضيب والتصدير ستستفيد مباشرة من عودة الحركة التجارية.
 
من إيجابيات هذا القرار أيضا زيادة تدفق العملات الأجنبية، فالصادرات الزراعية توفر إيرادات بالدولار وهو أمر مهم للاقتصاد اللبناني في ظل الأزمة المالية. وقد أكدت تقارير اقتصادية أن استئناف التصدير إلى السعودية يُمكن أن يساهم في تعزيز عائدات لبنان من العملات الأجنبية بشكل ملحوظ.
 
كما ان فائدة هذا القرار لا تقتصر فقط على المزارعين بل تشمل أيضا شركات التوضيب والتغليف والنقل البري والبحري والمصدرين والمستودعات الزراعية ما سيؤدي إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بالزراعة، فعودة التصدير بلا شك ستُعيد تحريك سلسلة اقتصادية كاملة مرتبطة بالإنتاج الزراعي.
 
يبقى القول ان إعادة فتح الأسواق السعودية قد تشجع أسواقاً خليجية أخرى على زيادة استيراد المنتجات اللبنانية. وبحسب وزارة الزراعة فان هذه الخطوة تُعزز الثقة بالمنتج اللبناني وتُعيد وصل لبنان بأحد أهم أسواقه الخارجية.
 
إذن، يُمكن اعتبار عودة الصادرات إلى السعودية فرصة حقيقية لإنعاش القطاع الزراعي في لبنان، الذي يُعاني أصلا من مشاكل عدة أضيفت إليها في الفترة الأخيرة الحرب، وزيادة إيراداته، لكنها تحتاج بالتأكيد إلى إدارة جيدة واستمرار الالتزام بالمعايير المطلوبة للحفاظ على هذا السوق الحيوي وتوسعه باتجاه أسواق أكبر.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
البساط: فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية خطوة مهمة جداً
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 14:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الصناعيين شكرت السعودية على استئناف استيراد المنتجات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 14:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد سنوات من التأجيل.. دولة عربية تعيد فتح واحد من أخطر ملفات ما بعد الحرب!
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 14:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الشكر لولي العهد السعودي على قراره برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
18/06/2026 14:14:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

لبنان 24

المملكة

الرئيسي

التزام

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:59 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جوسلين نصر Jocelyne Nasr

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:08 | 2026-06-18
Lebanon24
07:00 | 2026-06-18
Lebanon24
06:59 | 2026-06-18
Lebanon24
06:56 | 2026-06-18
Lebanon24
06:52 | 2026-06-18
Lebanon24
06:49 | 2026-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24