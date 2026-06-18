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لبنان

"مُنْتدَى الْمُلْتقى" أطْلقُ أُولى جَلَسَاتِهِ الْحِوَارِيَّةَ مَع وزيرِ العدْلِ

Lebanon 24
18-06-2026 | 05:47
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مُنْتدَى الْمُلْتقى أطْلقُ أُولى جَلَسَاتِهِ الْحِوَارِيَّةَ مَع وزيرِ العدْلِ
مُنْتدَى الْمُلْتقى أطْلقُ أُولى جَلَسَاتِهِ الْحِوَارِيَّةَ مَع وزيرِ العدْلِ photos 0
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أطلق "ملتقى التأثير المدني" مساءَ أمس الأربعاء أولى جلساتِ "منتدى الملتقى"، باستضافةِ وزيرِ العدلِ عادل نصّار، في مقرِّ الملتقى في وسطِ بيروتَ، بحضورِ نخبةٍ من الشخصيّاتِ الأكاديميّةِ والقانونيّةِ والإداريّةِ، ورئيسِ الملتقى وأعضاءِ الهيئةِ الإداريّةِ.
إستُهِلَّ اللّقاءُ الذي أداره د. زياد الصّائغ، المديرُ التنفيذيُّ للملتقى، بكلمةٍ ترحيبيّةٍ لرئيسِه السيِّدِ فيصلِ الخليلِ، أكّد فيها أهميّةَ إعادةِ الاعتبارِ إلى الحوارِ المسؤولِ القائمِ على المعرفةِ والسّياساتِ العامّةِ، بما يساهمُ في تعزيزِ الثّقةِ بين الدّولةِ والمجتمعِ.
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بعد ذلك، قدّم وزيرُ العدلِ عادل نصّار مداخلةً تناول فيها أبرزَ التحدّياتِ التي تواجهُ قطاعَ العدالةِ في لبنانَ، ومساراتِ الإصلاحِ القضائيِّ، ومتطلباتِ ترسيخِ دولةِ القانونِ والمؤسّساتِ، في ضوءِ الاستحقاقاتِ الوطنيّةِ الرّاهنةِ. كما شدّد على أهميّةِ استقلاليّةِ القضاءِ وتعزيزِ المساءلةِ وتطويرِ الإدارةِ القضائيّةِ، بما ينسجمُ مع تطلّعاتِ اللّبنانيّين/ات إلى دولةٍ عادلةٍ وفاعلةٍ.
تخلّل اللّقاءَ حوارٌ مفتوحٌ اتّسم بالعمقِ والصراحةِ، حيث جرى تبادلُ الآراءِ حول الأولوياتِ الإصلاحيةِ والتشريعيةِ والقضائيةِ، ودورِ المؤسّساتِ الدّستوريّةِ والقضائيّةِ في تعزيزِ الاستقرارِ وترسيخِ مفهومِ المواطنةِ وسيادةِ القانونِ.
في الخلاصاتِ، أكّد المشاركون/ات أهميّةَ استمرارِ المساحاتِ الحواريّةِ النوعيّةِ التي تجمعُ بين المسؤولين وأصحابِ الاختصاصِ والقوى المجتمعيّةِ الحيّةِ، بما يساهمُ في إنتاجِ مقارباتٍ واقعيّةٍ وعمليّةٍ للتحدّياتِ الوطنيّةِ.
يأتي إطلاقُ "منتدى الملتقى" في إطارِ سعيِ "ملتقى التأثير المدني" إلى توفيرِ منصّةٍ حواريّةٍ مغلقةٍ ومتخصّصةٍ لمناقشةِ القضايا الوطنيّةِ الأساسيّةِ من منظورِ السّياساتِ العامّةِ، وتعزيزِ ثقافةِ المساءلةِ والتفاعلِ المسؤولِ بين الدّولةِ والمجتمعِ، ومواكبةِ مساراتِ الإصلاحِ وبناءِ الدّولةِ في لبنانَ.
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