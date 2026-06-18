لأهالي مرجعيون وحاصبيا... بيانٌ من كهرباء لبنان

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صدر عن مؤسسة كهرباء البيان التالي:عطفا على بيان مؤسسة كهرباء لبنان تاريخ 12/6/2026، وعلى أثر خروج محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في مرجعيون من الخدمة بتاريخ 28/5/2026 بعد تعطل خط النقل عبد العال-مرجعيون 66 ك.ف. حيث دمّر برج توتر عالي بسبب الإعتداءات بالقرب من المحطة بالإضافة الى أعطال أخرى في بلدتي يحمر وقليا في .يسرّ مؤسسة كهرباء لبنان أن تعلن للمواطنين بأنّه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها مع الجيش اللّبناني والصليب الأحمر الدولي، وعلى مدى أسبوع من أعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنيّة، تمكنت بعد ظهر اليوم من إعادة الكهربائي الى محطة التحويل الرئيسية في مرجعيون، والتي تغذي مناطق واسعة من قضائي مرجعيون وحاصبيا.وعليه تشكر المؤسسة ومنظمة الدولي على المؤازرة والتعاون لإنجاز هذه المهمّة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.كما يهمّ المؤسسة ان تفيد المواطنيين في قضاء صور، بأن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، قد باشرت منذ تاريخ 18/06/2026 أعمال الصيانة بمؤازرة على مسار خط صور – وادي جيلو 66 ك.ف، حيث من المتوقع ان تنجز الأشغال على أن يعاد التيار إلى محطة وادي جيلو الرئيسية خلال اليومين القادمين، ليتم بعدها مباشرة استكمال أعمال الصيانة والتأهيل على خط وادي-جيلو السلطانية 66 ك.ف .إنّ مؤسسة كهرباء لبنان ستفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توفر معطيات جديدة.