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لبنان

وزارة الأشغال تستأنف حملة "إعادة وصل لبنان" وتفتح طرقات الجنوب

Lebanon 24
18-06-2026 | 08:19
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وزارة الأشغال تستأنف حملة إعادة وصل لبنان وتفتح طرقات الجنوب
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل عن استئناف حملتها الميدانية "إعادة وصل لبنان" في المحافظات الجنوبية، عبر إطلاق ورشة واسعة لفتح الطرقات الحيوية، وإزالة الركام والأنقاض المتراكمة جراء الاعتداءات، تمهيداً لتأمين عودة الأهالي وتسهيل وصولهم إلى منازلهم ومرافقهم الأساسية.
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وجاءت هذه التحركات عبر المديرية الإقليمية للوزارة في الجنوب وبتوجيهات مباشرة من الوزير فايز رسامني، حيث تولى المتعهدون فتح المسارات وإزاحة الأنقاض، ما سمح باستعادة الحركة تدريجياً في عدة أقضاء ونقاط استراتيجية.

وفي مدينة النبطية ومحيطها، شملت الورش الميدانية فتح الطرق المتضررة في السوق التجاري، وطريق النبطية – زبدين – دوار حاروف، لتأمين حركة المرور والوصول إلى المحال والمؤسسات التجارية والأحياء السكنية.

أما في قضاء بنت جبيل، فقد ركزت الأعمال على تنظيف وفتح الشوارع العامة والفرعية في تبنين، السلطانية، دير انطار، وشقرا ودوبيه، إلى جانب فتح طريقي حداثا وبيت ياحون بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني لضمان عودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها.

وفي قضاء ومدينة صور، تواصلت العمليات المتزامنة لإزالة الركام في بلدات جناتا، معروب، طيردبا، العباسية، دير قانون النهر، دير قانون رأس العين، القليلة، زبقين، والحوش - عين بعال، بينما امتدت الأشغال إلى داخل مدينة صور مستهدفة المدينة الصناعية، البص، والمساكن الشعبية، بالإضافة إلى بلدة المنصوري بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتسهيل المرور على المحاور المغلقة.

وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أن فرقها الميدانية ستواصل العمل وفقاً للأولويات الإنسانية والخدماتية الملحّة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكدة التزامها الكامل بإعادة الحياة واستمرارية التنقل بالشرايين الحيوية في مختلف المناطق اللبنانية.
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