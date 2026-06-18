بالفيديو... الجيش: نُواصل تفكيك قنابل طيران إسرائيليّة

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تواصل وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي (زنة ألف باوند وألفي باوند) في بلدات: حاروف، الكفور، (النبطية)، صريفا، معروب (صور)، كفردونين (بنت جبيل).
وقد جرى نقل هذه القنابل إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها، وذلك في سياق جهود الجيش… pic.twitter.com/56MecbnvHD
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 18, 2026
تواصل وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي (زنة ألف باوند وألفي باوند) في بلدات: حاروف، الكفور، (النبطية)، صريفا، معروب (صور)، كفردونين (بنت جبيل).
وقد جرى نقل هذه القنابل إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها، وذلك في سياق جهود الجيش… pic.twitter.com/56MecbnvHD