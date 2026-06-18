بالفيديو... الجيش: نُواصل تفكيك قنابل طيران إسرائيليّة

صدر عن البيان التالي:

تواصل وحدات مختصة من الجيش تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان (زنة ألف باوند وألفي باوند) في بلدات: ، ، (النبطية)، ، معروب (صور)، كفردونين (بنت جبيل).

وقد جرى نقل هذه القنابل إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها، وذلك في سياق جهود الجيش المتواصلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة، حفاظًا على سلامة المواطنين في من الاعتداءات .