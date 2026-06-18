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لبنان

قائد الجيش: الانتماء يجب أن يكون للمؤسسة العسكرية والوطن بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى

Lebanon 24
18-06-2026 | 11:12
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قائد الجيش: الانتماء يجب أن يكون للمؤسسة العسكرية والوطن بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى
قائد الجيش: الانتماء يجب أن يكون للمؤسسة العسكرية والوطن بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى photos 0
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زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث التقى ضباط دورة الأركان الأربعين ودورة الأركان الثانية باللغة الإنكليزية قبيل تخرجهم، وضباط دورة قائد كتيبة الرابعة والستين،  بحضور قائد الكلية. وأكد خلال اللقاء أهمية هذه الدورات في تطوير القدرات القيادية والعلمية للضباط، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات في مختلف الظروف.
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وأشار إلى أن طبيعة الحروب الحديثة ومتطلبات القيادة العسكرية شهدت تحولات كبيرة، ما يفرض مواكبة التطور العلمي والتقني والاستفادة من مختلف القدرات المتاحة. كما شدد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لما له من أثر في توسيع آفاق الضباط وصقل مهاراتهم المهنية.
وأثنى قائد الجيش على مشاركة ضباط الأجهزة الأمنية والدول الشقيقة والصديقة في الدورات، معتبرًا أن هذا التنوع يعزز التعاون وتبادل المعرفة. وأضاف ":إن دور الجيش يبرز في الأيام الصعبة، ما يوجب عليكم التحلي بالصبر والإيمان برسالتكم رغم الصعوبات. المؤسسة العسكرية لا تتوقف عند بعض الانتقادات التي تطالها انطلاقًا من مصالح ضيقة لأنها تضع المصلحة الوطنية العليا في أولوياتها. كونوا مخلصين للبنان، وليكن انتماؤكم إلى المؤسسة والوطن، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى".
كما أكد لضباط دورة قائد كتيبة أن مسؤولياتهم القيادية تشكل محطة أساسية في مسيرتهم العسكرية وتنعكس مباشرة على أداء الوحدات التي يقودونها.
وفي ختام الزيارة، دعا الضباط إلى تحمل المسؤولية بثقة، والتمسك بقيم المؤسسة العسكرية، والعمل بإخلاص لخدمة الوطن، مؤكدًا أن قوة الجيش وتماسكه يشكلان ركيزة أساسية لاستقرار لبنان وحمايته.
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