منسى بحث والصمد المستجدات العامة

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بحث وزير الدفاع ميشال منسى ورئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد، المستجدات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الساحة الداخلية، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، خصوصا عقب توقيع الاتفاق الأميركي - الإيراني.
كما استقبل منسى المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك ناصيف سقلاوي ونقولا منسى، وتناول البحث شؤونا إنمائية واجتماعية عامة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.