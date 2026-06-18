منسى بحث والصمد المستجدات العامة

بحث ورئيس والداخلية والبلديات النيابية النائب ، المستجدات المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الساحة الداخلية، في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، خصوصا عقب توقيع الاتفاق الأميركي - .

كما استقبل منسى لإدارة حصر التبغ والتنباك ونقولا منسى، وتناول البحث شؤونا إنمائية واجتماعية عامة، إضافة إلى عدد من ذات الاهتمام المشترك.