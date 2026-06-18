خلف لترامب: الأجدى تعزيز قدرات الجيش ومطالبة الدول باحترام سيادة لبنان

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
وجّه النائب ملحم خلف رسالة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، قال فيها: "إذا كان هدف الولايات المتحدة فعلا مساعدة لبنان على استعادة سيادته واستقراره، فإن الطريق لا يمر عبر منح إسرائيل أو سوريا دوراً ما في معالجة القضية اللبنانية، بل يمر عبر دعم الدولة اللبنانية نفسها".
وأشار إلى أن "الأجدى هو تعزيز قدرات الجيش اللبناني، ومطالبة كل الدول، لا سيما الدول المجاورة، باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووقف أي انتهاك لها من أي جهة اتى. كما أن الحل المستدام يكمن في دعم مؤسسات الدولة وتمكينها من تنفيذ استراتيجية وطنية لنزع سلاح كل الجماعات المسلحة خارج إطار الشرعية"، وقال: "لبنان لن يعود إلى عظمته بإطلاق الحرية لتدميره، إن من إسرائيل أو من سوريا، بل بإعادة بناء دولة لبنانية قوية وقادرة وعادلة. ومن خلال هذه الدولة وحدها، يمكن وضع خطة واقعية وسلمية لتسليم السلاح، على غرار التجارب الناجحة في إيرلندا الشمالية والسلفادور وغيرها".
ولفت إلى أن "الحل في دعم الدولة اللبنانية، لا في تجاوزها".