خلف لترامب: الأجدى تعزيز قدرات الجيش ومطالبة الدول باحترام سيادة لبنان

وجّه النائب ملحم خلف رسالة لرئيس الأميركية ، قال فيها: "إذا كان هدف الولايات المتحدة فعلا مساعدة سيادته واستقراره، فإن الطريق لا يمر عبر منح أو دوراً ما في معالجة القضية ، بل يمر عبر دعم نفسها".

وأشار إلى أن "الأجدى هو تعزيز قدرات ، ومطالبة كل الدول، لا سيما الدول المجاورة، باحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووقف أي انتهاك لها من أي جهة اتى. كما أن الحل المستدام يكمن في دعم وتمكينها من تنفيذ استراتيجية وطنية لنزع سلاح كل الجماعات المسلحة خارج إطار الشرعية"، وقال: "لبنان لن يعود إلى عظمته بإطلاق الحرية لتدميره، إن من إسرائيل أو من سوريا، بل بإعادة بناء دولة لبنانية قوية وقادرة وعادلة. ومن خلال هذه الدولة وحدها، يمكن وضع خطة واقعية وسلمية لتسليم السلاح، على غرار التجارب الناجحة في إيرلندا الشمالية والسلفادور وغيرها".

ولفت إلى أن "الحل في دعم الدولة اللبنانية، لا في تجاوزها".