استقبالات شيخ العقل

بحث شيخ العقل لطائفة الدروز الشيخ سامي أبي المنى وعضو اللقاء النائب ، مستجدات الأوضاع العامة والقضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والوطنية، إضافة إلى الدور الذي تقوم به لجان المجلس المذهبي في المناطق.

واستقبل الشيخ أبي المنى أيضا، رئيس منظمة فرسان مالطة في مروان صحناوي، بحضور اللواء يوسف حداد، مستشار مطرانية للروم الملكيين الكاثوليك الدكتور سهيل أبو حلا والمستشار في الدكتور منير حمزة.

وعرض الوفد جهود المؤسسة على المستويين الإنساني والخيري، وسبل التعاون المشترك مع المجلس المذهبي في هذا الصدد.

ورعى شيخ العقل احتفالا لأهالي بلدته شانيه، دعت اليه جمعية "النهضة الاجتماعية الخيرية" في البلدة بالتعاون مع بلدية شانيه، لتدشين مشروع تزويد دار البلدة بالطاقة الشمسية المقدّم هبة من البعثة العسكرية الايطالية الثنائية، وكانت له كلمة ختامية بالمناسبة، اضافة الى كلمات للجمعية وللبلدية ولمنسقة المشروع السيدة ضياء جمال الدين أبي المنى ولرئيس البعثة الكولونيل جزيوني.

ومما قال أبي المنى: "هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا تلاقي إرادتِنا الموحدة في شانيه بالتوجه الإنساني للبعثة الثنائية العسكرية الايطالية الكريمة (CIMIC) (MIBIL، وقد اتفقنا على التعاون في ما بيننا منذ ما قبل اندلاع الحرب المشؤومة، فكان العسكريون المسؤولون في البعثة على مستوى عالٍ من المصداقية والجدية، متجاوبين مع رغبتنا بتقديم ما هو ممكن وضروري لخدمة أهلنا ومجتمعنا، وبالمقابل كانت هناك رؤية مشتركة لنا، ورغبة من البلدية ومن الجمعية بالتعاون، ومتابعة حثيثة من قبلنا عبر منسقة المشروع السيدة الناشطة ضياء جمال الدين أبي المنى، وعمل تطوعي مقدّر من أعضاء الجمعية وأصحاب الاختصاص الذين اندفعوا تلقائيا للمساعدة، حتى أثمر تعاونُنا هذا الإنجاز الذي يستحق التقدير من المشايخ وعموم الأهالي والمحبِّين".

اضاف: "يفرحنا جدا أن يكون هذا العمل في مبنى البلدة الواحدِ الجامعِ والموحد للجميع، مبنى بناه لنا الأجداد والآباء رحمهم الله، فكنا بتعاوننا جديرين بالمحافظة عليه وصيانته، وكأن هذا الإنجاز اليوم تعبير عن وفاء وتقدير لهم".

وختم: "للجميع الشكر والدعاء، وللجمعية التهنئة والدعوة للمزيد من العطاء، ولشانيه الوعد والعهد بمتابعة العمل للقيام بالمبادرات وتحقيق الإنجازات".