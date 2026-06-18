بشأن الضوضاء والمفرقعات النارية...تعميمان لمحافظ الشمال

أصدرت محافظ بالانابة ايمان الرافعي تعميمين: الاول لقيادة درك الشمال والثاني للبلديات، بواسطة القائمقامين، طلبت فيه التشدد في منع الضوضاء وإطلاق الأبواق والأسهم والمفرقعات النارية في ساعات متأخرة من الليل.

وجاء في نص تعميم البلديات:

"الموضوع: التشدد في منع الضوضاء وإطلاق الأبواق والأسهم والمفرقعات النارية في ساعات متأخرة من الليل.

حيث أن معظم مناطق ، خاصة المدن الكبرى ومدينة تحديدا، شهدت خلال الفترة الأخيرة، سيما بعد انتهاء مباريات المونديال، فوضى وضوضاء كبيرة ناتجة عن إطلاق الأبواق بطرق عشوائية وإطلاق الأسهم والمفرقعات النارية في الطرق العامة وفي ساعات متأخرة من الليل،

وحيث أن ذلك يشكل اعتداء صارخا على السكينة العامة وإقلاقا لراحة المرضى والأطفال وكبار السن، كما يشكل خطرا على السلامة العامة وقد يتسبب بمشاكل فردية وشخصية، مما له آثار سلبية على المجتمع ومحيطه،

وحيث أن القانون اللبناني قد جرّم هذه الأفعال صراحة في نص المادة 758 من اللبناني، وعاقب "كل من أقدم على إحداث ضوضاء أو لغط على صورة تسلب راحة الأهالي"،

كما أن قانون السير أيضا حظر في المادتين 39 و88 استعمال المنبهات الصوتية ليلا إلا في حالة الخطر الداهم، ومنع أي مركبة من إصدار ضوضاء من شأنها إزعاج الجوار،

بناء عليه، وحفاظا على الراحة والسلامة العامة واستناداً إلى نص المادتين 10 و18 من المرسوم الاشتراعي 116/1959 (التنظيم الإداري)،

لذا، يُطلب إبلاغ جميع البلديات بواسطة القائمقامين وبلديات قضاء طرابلس التقيد بما يلي:

* تفعيل عمل الشرطة وتكثيف الدوريات وتشديد المراقبة خاصة في ساعات الليل، وتسطير محاضر ضبط فورية بحق كل مخالف لأحكام المواد القانونية المذكورة أعلاه استنادا إلى نص المادتين 39 و73 من قانون اللبناني.

* تشديد الرقابة على المحلات التي تبيع الأسهم والمفرقعات النارية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، والإفادة عنها ليصار إلى إقفالها واتخاذ المقتضى القانوني بحقها، وطلب المؤازرة الأمنية عند الاقتضاء، استنادا إلى التعاميم الصادرة عن جانب والبلديات والمتعلقة بهذا الخصوص.

للاطلاع وإجراء المقتضى والإفادة عن الإجراءات المتخذة من قبلكم".

تعميم الدرك

ونص تعميم قيادة درك الشمال: "نودعكم ربطا التعميم رقم 19/2026 تاريخ 17/6/2026 المتعلق بالتشدد في منع الضوضاء وإطلاق الأبواق والأسهم والمفرقعات النارية في ساعات متأخرة من الليل.

للتفضل بالاطلاع والإيعاز لمن يلزم أخذ والمقتضى وتأمين المؤازرة الأمنية للبلديات واتحادات البلديات عند الطلب كما والتشدد في تطبيق مضمون التعميم المذكور أعلاه وضبط أي إخلال بمضمون بنوده، وذلك حفاظا على السكينة والسلامة العامة ومنعا لأي إخلال بالأمن أو النظام".