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لبنان

من بينهم سليمان فرنجية.. أميركا تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بـ"حزب الله"

Lebanon 24
18-06-2026 | 12:45
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من بينهم سليمان فرنجية.. أميركا تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بـحزب الله
من بينهم سليمان فرنجية.. أميركا تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بـحزب الله photos 0
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ"حزب الله"، طالت 3 أفراد و5 كيانات.

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ومن بين الأفراد التي طالتها العقوبات

- وائل قسطنطين 

- سليمان فرنجية، رئيس تيار المردة.

- محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله". 

أما الكيانات التي طالتها العقوبات: 

- شركة العهد للتجارة والإستثمار ومركزها دمشق - سوريا

- شركة الشفاء للخدمات الإدارية المحدودة، ومركزها بغداد - العراق

- شركة غلوب الدولية ذات المسؤولية المحدودة، ومركزها مسقط -عمان. 

- شركة GLOBE TECHNOLOGY PROVIDERS SARL، ومركزها الحازمية - لبنان

- شركة تايك ش.م.ل. ومركزها المصيطبة - لبنان.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إنه "يجب أن ينزع "حزب الله" سلاحه إذا أراد لبنان تحقيق مستقبل آمن ومزدهر". 

وأضاف بيسنت: "سنواصل استهداف الشبكات المالية للحزب ومحاسبة كل من يمكّنه من تقويض الدولة اللبنانية". 

وتابع قائلاً: "حزب الله يعتمد على شبكة من المسؤولين للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية".

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