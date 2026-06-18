من بينهم سليمان فرنجية.. أميركا تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بـحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ" "، طالت 3 أفراد و5 كيانات.



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ومن بين الأفراد التي طالتها :- وائل قسطنطين- ، رئيس المردة.- محمود قماطي، المجلس السياسي في "حزب الله".أما الكيانات التي طالتها العقوبات:- شركة للتجارة والإستثمار ومركزها دمشق - .- شركة الشفاء للخدمات الإدارية المحدودة، ومركزها بغداد - .- شركة غلوب الدولية ذات المسؤولية المحدودة، ومركزها مسقط -عمان.- شركة GLOBE TECHNOLOGY PROVIDERS SARL، ومركزها الحازمية - .- شركة تايك ش.م.ل. ومركزها المصيطبة - لبنان.من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إنه "يجب أن ينزع "حزب الله" سلاحه إذا أراد لبنان تحقيق مستقبل آمن ومزدهر".وأضاف بيسنت: "سنواصل استهداف الشبكات المالية للحزب ومحاسبة كل من يمكّنه من تقويض ".وتابع قائلاً: "حزب الله يعتمد على شبكة من المسؤولين للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية ".