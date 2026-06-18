من بينهم سليمان فرنجية.. أميركا تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بـحزب الله

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بـ"حزب الله"، طالت 3 أفراد و5 كيانات.
ومن بين الأفراد التي طالتها العقوبات
:
- وائل قسطنطين
- سليمان فرنجية
، رئيس تيار
المردة.
- محمود قماطي، نائب رئيس
المجلس السياسي في "حزب الله".
أما الكيانات التي طالتها العقوبات:
- شركة العهد
للتجارة والإستثمار ومركزها دمشق - سوريا
.
- شركة الشفاء للخدمات الإدارية المحدودة، ومركزها بغداد - العراق
.
- شركة غلوب الدولية ذات المسؤولية المحدودة، ومركزها مسقط -عمان.
- شركة GLOBE TECHNOLOGY PROVIDERS SARL، ومركزها الحازمية - لبنان
.
- شركة تايك ش.م.ل. ومركزها المصيطبة - لبنان.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت إنه "يجب أن ينزع "حزب الله" سلاحه إذا أراد لبنان تحقيق مستقبل آمن ومزدهر".
وأضاف بيسنت: "سنواصل استهداف الشبكات المالية للحزب ومحاسبة كل من يمكّنه من تقويض الدولة اللبنانية
".
وتابع قائلاً: "حزب الله يعتمد على شبكة من المسؤولين للحفاظ على نفوذه داخل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية
".