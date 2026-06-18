هذا ما بحثه رئيس الحكومة وماكرون

كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة "أكس": "رافقت اليوم في جولة على معرض Vivatech. وبعدها، عقدنا اجتماعاً بحضور الفرنسي تناولنا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع العرب حول الوضع الإقليمي عموماً، وخصوصا ، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الاميركية . واتفقنا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار".