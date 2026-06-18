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لبنان

هذا ما بحثه رئيس الحكومة وماكرون

Lebanon 24
18-06-2026 | 13:00
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 كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة "أكس": "رافقت اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة على معرض Vivatech. وبعدها، عقدنا اجتماعاً بحضور وزير الخارجية الفرنسي تناولنا فيه نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عموماً، وخصوصا لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الاميركية مع ايران. واتفقنا على ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار".

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