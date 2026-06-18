الأوضاع الأمنية بين وزير الداخلية وشقير

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عرض وزير الداخلية، أحمد الحجار، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، للأوضاع الأمنية العامة في البلاد، ومتابعة عمل المديرية العامة للأمن العام في مختلف المجالات، ولا سيما الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات.
وكان تأكيد على أهمية تعزيز التدابير المتخذة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد ضبط الحدود، والارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين وفق أعلى معايير الكفاءة والفعالية".