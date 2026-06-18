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لبنان

الأوضاع الأمنية بين وزير الداخلية وشقير

Lebanon 24
18-06-2026 | 13:14
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الأوضاع الأمنية بين وزير الداخلية وشقير
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عرض وزير الداخلية، أحمد الحجار، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، للأوضاع الأمنية العامة في البلاد، ومتابعة عمل المديرية العامة للأمن العام في مختلف المجالات، ولا سيما الجهود المبذولة لتطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وكان تأكيد على أهمية تعزيز التدابير المتخذة بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، ومواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد ضبط الحدود، والارتقاء بجودة الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين وفق أعلى معايير الكفاءة والفعالية".

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المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المدير العام للأمن

المديرية العامة

وزير الداخلية

المدير العام

أحمد الحجار

مديرية ال

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