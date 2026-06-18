أول تعليق... ماذا قال سليمان فرنجية بعد فرض أميركا عقوبات عليه؟

كتب رئيس عبر حسابه على "اكس":

" الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد خصوصاً وأنّ تهمتَنا أننا مع مكوّن من بلدنا ضدّ عدوّ يحتلّ أرضنا ويقتل شعبنا. ونحن كنّا ولا نزال مع السلام ولكن ضدّ الاستسلام وهذا التصرّف لن يؤثّر على رأينا بل يزيدُنا قناعةً به".

وكانت الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على 3 أشخاص مرتبطين بحزب الله من بينهم .