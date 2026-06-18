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لبنان

حسن مراد: لبنان قادر على النهوض رغم الأزمات

Lebanon 24
18-06-2026 | 13:55
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حسن مراد: لبنان قادر على النهوض رغم الأزمات
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أكد النائب حسن مراد،  أن "الاستثمار في الإنسان يبقى الاستثمار الأكثر جدوى والأكثر استدامة مهما تبدلت الظروف وتغيرت التحديات"، معتبرًا أن "بناء الإنسان يحصّن المجتمع ويشكّل أساسًا للتنمية والاستقرار".

وأضاف مراد، في افتتاح الحرم الأم لـ "الجامعة الدولية - IU" في منطقة الصالومي - جبل لبنان، في احتفال أكاديمي، أن "كل جامعة هي استثمار في المستقبل وكل طالب مشروع نجاح لوطن بأكمله"، مشددًا على أن "الأمم التي أولت الإنسان الأولوية تقدّمت وازدهرت".

وعرض مجموعة من الثوابت "التي تقوم عليها الرؤية التربوية للمرحلة المقبلة، أبرزها التعليم بالمهارات والتفكير النقدي، وربطه بسوق العمل والبحث العلمي، وترسيخ العدالة التعليمية وبناء المواطن، مع التشديد على مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل التحولات العالمية"، مشيرا إلى أنهم "سيرعون الجامعة كما يرعون مؤسسات "الغد الأفضل"، باعتبارها امتدادًا لمشروع بناء الإنسان وصناعة المستقبل"، مؤكدًا أن "بناء الإنسان أهم من تشييد الأبنية، وأن ردهم على التحديات والهجرة يكون عبر الاستثمار في العلم والمعرفة".

وتناول دور مؤسسات "الغد الأفضل" في القطاع التربوي، مؤكدًا أنها "انطلقت من إيمان والده (الوزير والنائب السابق) عبد الرحيم مراد الراسخ بأن التربية هي المدخل الأساسي لبناء الدولة والمجتمع، مع الاستمرار في التوسع التربوي والإنمائي ليشمل مختلف المناطق اللبنانية، والتوجه أيضًا إلى إطلاق مشاريع صحية واجتماعية وتنموية".

وعن رؤيته للبنان، دعا إلى "دولة المؤسسات والانفتاح"، والى "لبنان الذي يمقت الطائفية والمذهبية، ولبنان الفرص والعلم والعمل، مع تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المناطق"، مشددا على أن "لبنان قادر على النهوض رغم الأزمات بفضل طاقات أبنائه، وأن التربية والعلم والشباب والإنسان اللبناني هم الثروة الوطنية الأهم".

 

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