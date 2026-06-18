حسن مراد: لبنان قادر على النهوض رغم الأزمات

أكد النائب حسن مراد، أن "الاستثمار في الإنسان يبقى الاستثمار الأكثر جدوى والأكثر استدامة مهما تبدلت الظروف وتغيرت التحديات"، معتبرًا أن "بناء الإنسان يحصّن المجتمع ويشكّل أساسًا للتنمية والاستقرار".

وأضاف مراد، في افتتاح الأم لـ "الجامعة الدولية - IU" في منطقة الصالومي - ، في احتفال أكاديمي، أن "كل جامعة هي استثمار في وكل طالب مشروع نجاح لوطن بأكمله"، مشددًا على أن "الأمم التي أولت الإنسان الأولوية تقدّمت وازدهرت".

وعرض مجموعة من الثوابت "التي تقوم عليها الرؤية التربوية للمرحلة المقبلة، أبرزها التعليم بالمهارات والتفكير النقدي، وربطه بسوق العمل والبحث العلمي، وترسيخ العدالة التعليمية وبناء المواطن، مع التشديد على مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل التحولات العالمية"، مشيرا إلى أنهم "سيرعون الجامعة كما يرعون مؤسسات " الأفضل"، باعتبارها امتدادًا لمشروع بناء الإنسان وصناعة المستقبل"، مؤكدًا أن "بناء الإنسان أهم من تشييد الأبنية، وأن ردهم على التحديات والهجرة يكون عبر الاستثمار في والمعرفة".

وتناول دور مؤسسات "الغد الأفضل" في القطاع ، مؤكدًا أنها "انطلقت من إيمان والده (الوزير والنائب السابق) الراسخ بأن التربية هي المدخل الأساسي لبناء الدولة والمجتمع، مع الاستمرار في التوسع التربوي والإنمائي ليشمل مختلف المناطق ، والتوجه أيضًا إلى إطلاق مشاريع صحية واجتماعية وتنموية".

وعن رؤيته للبنان، دعا إلى "دولة المؤسسات والانفتاح"، والى " الذي يمقت الطائفية والمذهبية، ولبنان الفرص والعلم والعمل، مع تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المناطق"، مشددا على أن "لبنان قادر على النهوض رغم الأزمات بفضل طاقات أبنائه، وأن التربية والعلم والشباب والإنسان اللبناني هم الوطنية الأهم".