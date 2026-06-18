تصعيد إسرائيلي واسع في الجنوب.. غارات مكثفة وسقوط شهداء وجرحى

تشهد بلدات تصعيداً ميدانياً متواصلاً، حيث نفذ العدو سلسلة اعتداءات شملت غارات جوية، وقصفاً مدفعياً، وعمليات تمشيط واسعة، ترافقت مع اندلاع حرائق وأضرار مادية في عدد من البلدات.

وفي التفاصيل، يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط داخل بلدة ، ترافقت مع إحراق عدد من المنازل في المنطقة.

كما سُجلت عمليات تمشيط مماثلة في مجدلزون.

ميدانياً أيضاً، استهدفت مسيّرة إسرائيلية مفرق ، فيما طالت غارة أخرى محيط ، وأدت إلى اندلاع حريق في المكان، تزامناً مع استخدام قذائف فوسفورية وأحزمة دخانية كثيفة في محيط كفرتبنيت وتلّة .

كما استهدف القصف المدفعي محيط أرنون باتجاه منطقة الخردلي، مع تسجيل استخدام قذائف مضيئة في المنطقة.

كما أفيد عن سقوط ثلاثة وخمسة جرحى جراء غارة مسيّرة استهدفت منطقة جبل الرفيع في سجد.

ايضًا، ووقع انفجار جسم غريب في حي داوود في بلدة الدوير، من دون تسجيل إصابات.