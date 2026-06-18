تصريح جديد لترامب عن لبنان...ماذا قال؟

أعلن الرئيس الأميركي أن تتوقّع التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك بين وإسرائيل، مشيراً إلى أن تواصل جهودها لدعم مسار التهدئة في المنطقة.

وأكد أن بلاده ملتزمة بخيار السلام، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الالتزام وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح مسار المفاوضات الجارية، بما يسمح بتقدمه نحو نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.