تصريح جديد لترامب عن لبنان...ماذا قال؟

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتوقّع التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار على مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان بين حزب الله وإسرائيل، مشيراً إلى أن واشنطن تواصل جهودها لدعم مسار التهدئة في المنطقة.
وأكد ترمب أن بلاده ملتزمة بخيار السلام، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الالتزام وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح مسار المفاوضات الجارية، بما يسمح بتقدمه نحو نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.